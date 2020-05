Hoop voor de sport door versoepeling lockdown

Het gaat goed met het indammen van de schade van het coronavirus. Zo goed zelfs dat het kabinet heeft besloten om – met de voet op de rem – de lockdown te versoepelen. Dat geeft hoop voor de sport.

Maar er overlijden elke dag nog mensen aan de gevolgen van het virus. De sport staat daarom achter de maatregelen van het kabinet”, aldus Gerard Dielessen van NOC*NSF .

Hoop voor de sport

“Terug naar een samenleving waarin corona niet meer het dagelijks leven domineert, geeft de sport hoop. Mooi dat volwassenen vanaf 11 mei op hun sportclub ook weer buiten mogen sporten. Met het buiten sporten van kinderen en jongeren hebben wij al nuttige ervaring opgedaan. Net als met de gedeeltelijke openstelling van trainingslocaties voor topsport”, zegt Dielissen.

Veilige versoepeling

“Veel sporters en sportclubs hebben met smart op dit moment gewacht. Wij gaan nu alle maatregelen nemen om de versoepeling veilig te laten verlopen. Eigenlijk net zoals wij dat voor kinderen en jongeren deden.”

Dielessen is bezorgd over de groep kinderen en jeugd die vóór de corona-crisis meer dan wekelijks aan sport deden. Laten wij onze uiterste best doen om ook hen weer de ruimte te geven. Het zou fijn als de binnensport hun deuren in ieder geval voor de jeugd weer kunnen openen.”

Laatste stap

“Het vrijgeven van (sport)evenementen met een landelijke uitstraling is de laatste stap in de versoepeling”, stelt minister Hugo de Jonge. “Dat kan pas als er een vaccin is. Het kabinet geeft pas groen licht voor deze evenementen als dat vaccin er is. En niemand weet hoe lang het gaat duren voor dat er is. We hopen natuurlijk snel, maar het kan zomaar nog een jaar of langer duren.”

100% terugkeer

“Maar vanaf 1 september mag de sport – zij het zonder publiek – weer de competities opstarten. Dat geeft goede hoop voor de sport dat wij op weg zijn naar een 100% terugkeer”, zo besluit Dielessen.

