Kamervragen over het monopolie van sportbonden

In antwoord op vragen van de Kamerleden Antje Diertens en Jan Paternotte over het monopolie van sportbonden, geeft minister Bruno Bruins van VWS hen antwoord.

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel “Mark Tuitert euforisch na historische uitspraak Europese Commissie (EC)?

Antwoord van minister Bruins

Ja.

Vraag 2

Welke gevolgen heeft deze uitspraak van de EC voor Nederlandse sporters en sportbonden?

Antwoord van minister Bruins

Uit de uitspraak is gebleken dat de EC vindt dat de ISU de regels onevenredig heeft gehanteerd. Er was geen sprake van een redelijke verhouding tussen de beperkingen die gesteld werden en de doelstellingen die sportbonden en sporters hebben. Voor de Nederlandse schaatsers betekent dit dat zij kunnen gaan deelnemen aan wedstrijden die buiten bondsverband zijn georganiseerd.

Vraag 3

Kan op basis van deze uitspraak een Nederlandse Betaalde Voetbal Organisatie (BVO) er bijvoorbeeld voor kiezen buiten de Nederlandse voetbalpiramide actief te worden?

Antwoord van minister Bruins

Er is nog geen sprake van een casus waarbij een BVO buiten de landsgrenzen competitie wil gaan spelen. In de reglementen van de FIFA staat dat BVO’s vrij zijn om buiten de speelkalender deel te nemen aan wedstrijden.

Wel is bepaald dat aangesloten bonden niet zonder toestemming, op het grondgebied van een andere bond mogen spelen. Het is ook niet mogelijk zonder toestemming uit te komen in competities van andere landen.

Vraag 4

Bent u bekend met andere sportkoepels dan de ISU, die sporters uitsluiten van deelname aan wedstrijden die niet georganiseerd zijn door deze bonden? Zo ja, welke koepels zijn dat?

Antwoord van minister Bruins

Er zijn mij geen voorbeelden van enig ander monopolie van sportbonden bekend.

Vraag 5

Welke voor- en nadelen heeft deze uitspraak in uw ogen? En is het nodig om de Nederlandse wet- en regelgeving aan te passen aan deze uitspraak?

Antwoord van minister Bruins

Een sportbond mag regels stellen aan de sport en de sportbeoefenaars maar die moeten wel een legitiem doel dienen. En eventuele beperkingen moeten noodzakelijk en evenredig zijn voor het bereiken van dat doel. Maar de EC vindt dat de toelatingsregels van de ISU concurrentieverstorend zijn.

Ook staat vast dat de mededingingsregels gelden, zodra er sprake is van een economische activiteit zoals van (semi-)beroepssporters. Deze uitspraak is daarom niet van belang voor de amateursport.

Organisatoren van (semi)professionele wedstrijden moeten aan het Europees recht voldoen. En toetreding van nieuwe bonden mag ook niet verhinderd worden. Dit zou te grote negatieve effecten kunnen hebben voor zowel de sporters als de toetredende bond.

Concurrentie in een (semi-)professionele sport kan juist leiden tot betere sportprestaties en meer toeschouwers rond de wedstrijden. Ik zie daarom geen aanleiding om de wet- en regelgeving aan te passen.

