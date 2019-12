Hoe haalbaar zijn anti-racisme plannen van de KNVB?

Het kabinet en KNVB hebben grootse plannen om racisme in het voetbal te bestrijden. Maar die stuiten op flinke bezwaren. De voorgestelde anti-racisme plannen roepen namelijk vragen op over privacy, geld en de juridische haalbaarheid, schrijft de NRC.

Minister-president Mark Rutte wilde alles doen om racisme in het voetbal te bestrijden. Niet eerder bemoeide de politiek zich zo nadrukkelijk met problemen in het voetbal.

Anti-racisme plannen

Maar nu wilden Rutte, Bruins en Grapperhaus samen met de KNVB een aantal anti-racisme plannen doorvoeren. Zij willen camera’s met gezichtsherkenning en een geluidsopnamefunctie op tribunes.

Die moeten de pakkans vergroten van mensen die iets racistisch roepen, ook op de amateurvelden. Hun ideeën gaan ver maar roepen vragen op over privacy, geld en juridische haalbaarheid.

Bescherming van spelers en publiek

Sportrechtadvocaat Evert Hoekstra: “Het komt bij schending van de privacy telkens aan op de vraag of het belang van opnemen groter is dan de schending. Het belang van opnames in en rondom voetbalstadions lijkt me evident.”

“Het gaat om de bescherming van spelers en het publiek en het raakt aan de ordehandhaving. De gedachte aan deze soort maatregelen komt mij daarom volkomen begrijpelijk voor.”

Mate van toepassing

Er zijn wel zorgen over de toepassing van gezichtsherkenning omdat dit vermoedelijk in strijd is met de wet. D66 schreef onlangs in een pamflet “Verbied gezichtsherkenning en ingrijpende algoritmes tot er wetgeving en toezicht is.”

Voetbaladvocaat Christian Visser staat regelmatig voetbalvandalen bij. Hij denkt dat slimme camera’s zouden kunnen werken, maar zet vraagtekens bij de mate van toepassing. “Je moet doorlopend beelden laten bekijken terwijl op de meeste tribunes nooit sprake is van racisme.”

“Iedereen vindt racisme verschrikkelijk. Maar rechtvaardigen de uitingen daarvan wel het overal ophangen van slimme camera’s en microfoons?”

Stadionverboden

Het plan: De KNVB gaat stadionverboden verhogen van vijf naar tien jaar voor fans die racistische leuzen zingen. De bond kan dat zelf besluiten en doorvoeren. Voor racistische spreekkoren stond een stadionverbod van vijf jaar en dat wordt dus tien jaar.

Visser heeft zich wel geërgerd aan het plan. “Op een poging tot doodslag staat ook een stadionverbod van vijf jaar. Ik vind dat erger dan een racistisch spreekkoor. De verhoudingen moeten wel blijven kloppen.”

Meldplicht

Het plan: Fans met een stadionverbod moeten vaker een meldplicht krijgen. Politie en justitie moeten wegens racisme gepakte supporters, ook op andere gebieden gaan volgen. Hoekstra denkt dat een ‘persoonsgerichte aanpak’ kansrijk zou kunnen zijn.

“Het probleem is wel dat dit soort personen vaak geen behandeling en begeleiding accepteert en zeker niet vrijwillig. In Engeland moeten voetbalvandalen zich vaak op een politiebureau melden als hun club speelt. Zij kunnen dan geen problemen bij het stadion veroorzaken.”

“Mogelijk moet je een wetswijziging doorvoeren zoals in Engeland. Dat heeft daar geleid tot een sterke afname van het aantal incidenten rond voetbalwedstrijden”, zegt Hoekstra.

Het is nog onduidelijk of het kabinet dit overweegt. In januari komt een concreet actieplan tegen racisme in het voetbal op tafel. Visser: “Ik denkt dat de ophef over het Bossche racisme meer effect zal hebben dan de plannen van de KNVB.”

Follow @Allesportzaken

Links KNVB Bron NRC Handelsblad