Kamervragen over gokcriminelen in het betaald voetbal

In antwoord op de brief van 30 maart 2017 beantwoordt minister Stef Blok namens de staatssecretaris van VWS, de schriftelijke vragen van het kamerlid Henk Nijboer over gokcriminelen in het betaald voetbal. Blok is van mening dat voetbalspelers of -trainers zich verre zouden moeten houden van het gokken op wedstrijden

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Hoe Kluivert in de greep raakte van gokcriminelen‘ en herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen over matchfixing en de invloed van de georganiseerde criminaliteit op het voetbal?

Antwoord van minister Blok

Ja.

Vraag 2

Deelt u de mening dat de feiten in het genoemde bericht kunnen worden gezien als een aanwijzing dat gokcriminelen tot in de hoogste regionen van het betaald voetbal invloed uitoefenen?

Antwoord van minister Blok

Uit het genoemde bericht blijkt dat er illegaal wordt gegokt door een persoon die een rol speelt in het betaald voetbal. Uit het bericht blijken geen aanwijzingen dat in dit geval daadwerkelijk invloed is uitgeoefend door aanbieders van illegaal gokken.

Vraag 3

Kunt u, zonder op de inhoud daarvan in te gaan, aangeven in welke fase het strafrechtelijk onderzoek ‘Feniks’ naar een wijdvertakt goksyndicaat zich bevindt? Is er nog sprake van vooronderzoek, is al sprake van verdachten en zo ja, zijn die al gedagvaard?

Antwoord van minister Blok

Het onderzoek Feniks is afgerond. De onderzoekswensen van de verdediging worden door de rechter-commissaris nog geïnventariseerd. Hierna zal een zittingsdatum worden bepaald.

Vraag 4

Zijn er aanwijzingen dat dit syndicaat, of andere goksyndicaten, geprobeerd hebben het verloop van wedstrijden in het Nederlandse voetbal te manipuleren? En zo ja, op welke schaal?

Antwoord van minister Blok

In 2015 heeft de FIOD vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar witwassen en illegaal gokken op wedstrijden. Het onderzoek in deze zaak loopt nog. Dus daarover kunnen verder nog geen mededelingen worden gedaan. Wel heeft het OM bericht dat er bij dit dossier geen spelers of officials betrokken zijn die van matchfixing worden verdacht.

Vraag 5

Deelt u de mening dat voetballers of trainers zich verre zouden moeten houden van het gokken op wedstrijden? Zo ja, waarom en welke regels gelden hier?

Antwoord van minister Blok

Ja, ik deel die mening omdat dit matchfixing in de hand zou kunnen werken. Sinds 2009 heeft de KNVB maatregelen genomen om matchfixing tegen te gaan. Tevens is de Code betrouwbaar spel en sponsoring ingevoerd. Hierin staan de spelregels die de gokmarkt inzichtelijk moeten maken en moeten zorgen voor een sportief wedstrijdverloop.

