ZZE laat Zaanse kinderen een jaar lang gratis sporten

Een jaar lang gratis sporten. Dat is de prijs die enkele gelukkige winnaars ontvingen via de loterij van de Zaanse Zomer Experience (ZZE). Kinderen uit vijf armere wijken kregen o.m. gratis sport aangeboden.

Deze zomer blijven veel Zaanse kinderen noodgedwongen thuis. Door de coronacrisis ziet de vakantie er voor veel kids anders uit dan zij hoopten. En de crisis treft met name de minder bedeelde gezinnen in de kwetsbare wijken. Daarom besteedde de gemeente Zaanstad via de ZZE graag extra aandacht aan deze groep kinderen.

Zaandam vroeg het Sportbedrijf Zaanstad om de coronapijn een beetje te verzachten. En die uitdaging ging organisator Mirjam Preusterink graag aan. “De gemeente verzorgde samen met een aantal sportclubs de ZZE, met gratis toegang tot sport, spel en cultuur. En daar maakte de jeugd in Zaanstad dan ook dankbaar gebruik van.”

Deze ZZE was er dit jaar voor alle kinderen. “Wij richtten ons in principe op vijf wijken waar gezinnen het minder breed hebben. Maar ieder kind dat zich heeft aangemeld, ook uit andere wijken, kon dit jaar dus ook meedoen.”

Preusterink en wethouder jeugd en minimabeleid Songül Mutluer, kijken terug op een geslaagd evenement. “Er deden dit jaar maar liefst ruim 2.000 kinderen mee. Bovendien spanden 45 organisaties zich in om de ZZE een succes te maken. En het resultaat mag er zijn.”

