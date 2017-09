Zwijndrecht moet echt een zwembad keuze maken

Een eerste idee voor een nieuw zwembad in Zwijndrecht is door de gemeenteraad afgeschoten. Het idee biedt te weinig en de kosten worden ook niet teruggedrongen. Toch moeten er snel keuzes worden gemaakt want de situatie wordt onhoudbaar.

De Hoge Devel Het zwembadin Zwijndrecht is 30 jaar oud en technisch op. In oktober moet de gemeenteraad beslissen over aanzuivering van de tekorten de exploitatiesubsidie.

Het blijft een oud bad

Volgens BenW is het helder dat het zwembadbestuur alles gedaan heeft om de tekorten terug te dringen. Maar het blijft een oud bad waar de energie de ramen uit vliegt. En er is veel personeel nodig om toezicht te houden op alle baden.

Een apart abonnement voor het buitenbad is niet mogelijk omdat daarvoor gebruik gemaakt moet worden van de voorzieningen binnen. En de kans dat technische installaties van het oude bad gaan uitvallen wordt steeds groter.

Keuzes maken

BenW heeft laten onderzoeken of nieuwbouw mogelijk is. De resultaten van dit onderzoek zijn op 26 september voor een eerste reactie voorgelegd aan de gemeenteraad. “Er moeten nu echt keuzes gemaakt worden want de situatie is onhoudbaar”, stelt Robert Kreukniet, wethouder voor accommodaties.

Voor het bedrag dat de gemeente nu aan het oude zwembad betaalt, zou een zesbaans instructie- en wedstrijdbad kunnen worden aangelegd. Met een waterspellen bassin en een peuterbad buiten. Dat nieuwe bad zou zo’n 11 miljoen euro kosten.

Altijd nog afpellen

Raadslid Wim van der Does: “Dan krijgt Zwijndrecht geen recreatiebad terug en ook geen buitenbad. Wij willen weten wat een nieuw zwembad kost en als dat te duur is kun je altijd nog afpellen.” Zijn collega raadslid Fred Loos: “In 2013 kon er nog veel meer voor minder geld.” Wethouder Kreukniet haastte zich om toe te voegen dat het huidige voorstel nog maar een idee is want “het moet nog verder uitgewerkt worden.”

Follow @Allesportzaken