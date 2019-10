Zwemwater Enschede duikt onder minimaal aanbod

Begin oktober maakte Enschede bekend niet 7 maar 4 ton te korten op de bijdrage voor zwembad Het Slagman. Dat lijkt de nekslag voor het bad. En de gemeente heeft daardoor te weinig zwemwater voor het aantal inwoners.

Sportaal bracht op verzoek van de gemeente, de gevolgen in kaart. De uitkomsten m.b.t. het aanbod van zwemwater zijn tevens met het personeel en de gebruikers gedeeld.

Zwembadvisie 2021 niet haalbaar

Sportaal deelde de informatie onlangs in het Aquadrome. Vaste bezoekers hadden een spandoek gemaakt met ‘Wij willen blijven zwemmen’. Sportaal directeur Bas Morsink deed uit de doeken hoe het is gesteld met het zwemwater in Enschede.

In het voorjaar van 2019 bleek al dat de ‘Zwembadvisie 2021’ niet haalbaar zou zijn. Door de gestegen kosten wilde BenW de gemeenteraad in juni een afgeslankte versie als alternatief voorleggen.

Te weinig zwemwater

Door de ontwikkelingen en bezuinigingen in de zomernota, is het niet zover gekomen. In plaats van een scenario voor een nieuw zwembad, moest Sportaal gaan rekenen op een lagere bijdrage van Enschede.

Het gevolg is dat Enschede binnenkort terug moet naar één zwembad, het instructiebad bij het Aquadrome. Het subtropische gedeelte van het bad en het Het Slagman zullen in 2023 sluiten. Enschede voldoet hiermee niet meer aan het minimale aanbod van zwemwater voor een gemeente met een dergelijke omvang.

Harde boodschap

Door de structurele bezuiniging van 400.000 euro zijn ook de voorgenomen bouwplannen niet meer haalbaar. Dat was een harde boodschap voor veel toehoorders. De vaste sport voor veel senioren staat hierdoor op de tocht.

Voor de zwemverenigingen betekent het in elk geval de doodsteek. In het overgebleven zwemwater is namelijk niet voldoende plek meer. En water huren in gemeenten in de regio is niet mogelijk aldus de aanwezige clubs. “Dus waar moeten wij de kinderen straks zwemles geven?”

In een reactie stelt wethouder Niels van den Berg dat de onrust rond de zwembaden te voorbarig is. Ook stelt hij in Tubantia, ervan overtuigd te zijn dat Het Slagman nog tot 2028 open zal blijven.

