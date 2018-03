Veiligheid van de zwembaden in Hoorn in het geding

De gemeenteraadsfracties in Hoorn hebben over de exploitatie van de zwembaden de Wijzend en Waterhoorn, een brief gestuurd aan BenW. De fracties maken zich zorgen over de veiligheid van de zwemmers.

Optisport Begin 2016 nam de gemeenteraad het besluit om de commerciële aanbesteding van baden aante gunnen. De opstellers zijn in de brief kritisch over deze aanbesteding.

Exploitatie door Optisport

“In de afgelopen tijd heeft de raad aandacht besteed aan de manier waarop Optisport de exploitatie van de zwembaden organiseert. Hierover hebben het CDA, Hoorns Belang en GroenLinks al vragen gesteld.”

“Maar de antwoorden hebben ons dus nog niet gerust kunnen stellen. Zeker niet in het licht van de berichten over de situatie en exploitatie van de Waterhoorn en De Wijzend.”

Borging veiligheid

De partijen hebben vernomen dat er onvoldoende borging is van de veiligheid van de bezoekers. “En het ziekteverzuim en de vele personeelswisselingen bij Optisport, spelen daar waarschijnlijk een rol in.”

“Hoorn heeft een overeenkomst van 10 jaar met het bedrijf. Van een ervaren exploitant zoals Optisport, verwachten wij 100% veiligheid voor de zwembadbezoekers. Als opdrachtgever moet bij de gemeente de veiligheid voorop staan. De kans op ongelukken moet zo klein mogelijk zijn en blijven.”

College Hoorn op de hoogte?

De opstellers van de spoedbrief geven aan dat beide accommodaties voor de inwoners belangrijk zijn. “De baden zijn sociaal gezien belangrijke locaties voor de zwemmers. Bovendien kunnen mensen er tot op hoge leeftijd actief blijven. De partijen vragen zich ook af of het college wel op de hoogte is van de misstanden in de baden. Zij willen eveneens weten hoe deze zullen worden besproken met Optisport.

