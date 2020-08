Zwembad Vitaloo Bolsward lijkt niet meer te redden

Sluiting van zwembad Vitaloo in Bolsward dreigt al sinds 2012 en het doek lijkt nu toch echt te gaan vallen. BenW van de gemeente Súdwest-Fryslân wil de 273.000 euro subsidie intrekken. Dat betekent dat het zwembad geen bestaansrecht meer heeft.

Volgens sportwethouder Gea Wielinga is er in Bolsward teveel zwemwater. Uit onderzoek in 2012 bleek al dat zwembad Vitaloo niet rendabel was vanwege het lage aantal bezoekers.

Directie kreeg meer tijd

Het zwembad is in 2012 uiteindelijk niet gesloten. “En in 2015 heeft de directie meer tijd gevraagd om de situatie te verbeteren”, zegt Wielenga. “En die kans is hen ook gegeven. De gemeenteraad vroeg BenW ook om een andere optie te laten onderzoeken. Misschien was het mogelijk om een andere exploitant zwembad Vitaloo open te laten houden.”

“Ook daar heeft de gemeente energie in gestoken. Wij hebben ook de maatschappelijke en financiële waarde van het zwembad laten onderzoeken“, aldus de wethouder. “Uit het onderzoek bleek dat de gemeente het zwembad niet zonder forse subsidie in de lucht kon houden. En wij moeten natuurlijk wel goed op het geld passen.”

In gesprek met ouderen

Volgens Wielinga zal het sluiten van het zwembad alleen voor de groep ouderen problemen opleveren. “Daar willen wij nu dus mee gaan praten”, zegt de sportwethouder. “Ik wil graag met de ouderenbond om de tafel. Maar ook met verzorgingstehuis Bloemkamp in Bolsward.”

“Ik wil graag bekijken of wij iets, en zo ja wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Of we moeten iets doen met het taxivervoer. Maar ik wil vooral ook van de ouderen horen waar zij behoefte aan hebben”, aldus Wielinga.

Waarschijnlijk geen gunstig besluit

De kans is klein dat BenW nog een gunstig besluit over zwembad Vitaloo zal nemen. “En dat zal altijd spijtig zijn maar de gemeente heeft het open houden sinds 2012 goed overwogen. Maar wij moeten als gemeente wel het juiste doen met het beschikbare geld”, zo besluit Wielinga.

