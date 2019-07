Zwembad De Fakkel krijgt geen extra geld voor veiligheid

“Op welke termijn is zwembad De Fakkel in Ridderkerk weer veilig?”, vroeg raadslid Farahnaz Fräser. Daarop konden burgemeester Annie Attema noch wethouder Henk van Os antwoord geven.

Politiek Ridderkerk is het er over eens dat zwembad De Fakkel, na de onlusten van eind juni, veiliger moet. Jongeren kwamen toen het zwembad binnen door over hekken te klimmen.

Veiligheid zwembad De Fakkel

Een grote meerderheid van de gemeenteraad verzocht BenW om veiligheid de ‘hoogste prioriteit’ te geven. De raad wil ook dat het college de beheerder Sport en Welzijn (SenW) gaat ondersteunen.

Volgens wethouder Van Os ontstaat een pijnpunt zodra de gemeente geld stopt in verhoging van de veiligheid. Dat zou voor problemen kunnen zorgen met degenen die naast het net visten bij de openbare aanbesteding van het beheer.

Gele kaart voor SenW

Zowel Van Os als Attema trekken rond de onlusten een gele kaart voor SenW. “En ik hoef niet uit te leggen wat een tweede gele kaart betekent”, stelt van Os. Burgemeester Attema is hierover wel duidelijk: “Wat er is gebeurd mag niet nog eens gebeuren. Dan gaan de deuren van zwembad De Fakkel maar niet meer open.”

Attema vindt het belangrijk dat het vertrouwen in de leiding van het zwembad wordt hersteld. Ze deelt mee dat de gemeente op topdagen een eigen mobiele camera bij het zwembad plaatst.

Verantwoordelijkheid afschuiven

Meerdere raadsfracties vinden dat BenW wel heel makkelijk alle schuld bij SenW legt. “Het college moet niet alle verantwoordelijkheid afschuiven”, zegt raadslid Björn Ros. Ook raadslid Petra van Nes vindt dat reacties van BenW en 18Plus niet helemaal correct.

“Wat er is gebeurd, is al erg genoeg. Maar je moet het incident niet groter maken dan het was”, aldus Van Nes. Raadslid Fräser vindt dat de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is. “Er klinken geluiden dat er een organisatie achter dit incident in zwembad De Fakkel schuil gaat.”

