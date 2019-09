Ook sportclubs in Zeewolde zitten in zwaar weer

De sportclubs in Zeewolde staan onder druk, zo bleek op 10 september tijdens een bijeenkomst over de nieuwe sportnota. De lokale buurtsportcoaches geloven echter heilig in de 777 regel.

Ewout Suithoff Volgens sportwethouderkrijgen sportclubs het steeds moeilijker om vrijwilligers en trainers te vinden. Besturen vergrijzen en vaak neemt het aantal leden af.

Ook positieve punten

Toch zijn er volgens Suithoff ook positieve punten. Zo groeit het aantal leden van de atletiekclub na de aanleg van een atletiekbaan. “En de hockeyclub profiteert van de goede prestaties van Oranje op het Europees Kampioenschap. Onze buurtsportcoaches zorgen op de Sportclubs in Zeewolde bovendien voor veel sport na schooltijd.”

Vooral plezier op Sportclubs in Zeewolde

Oud-basketbalprof Eelco Derks en Sybrigje Westerhof van av Zeewolde gaven de politiek wat adviezen. “Jongeren willen vooral plezier. Jong volwassenen zoeken meer flexibiliteit en ouderen willen meer kwaliteit van het aanbod,” aldus Derks.

“Iedereen wil graag sporten en bewegen op zijn of haar eigen niveau. In Nederland is de jeugd kampioen op de bank zitten waardoor zij een achterstand in beweging oplopen.”

Sport is de smeerolie

“We moeten hen verleiden om weer plezier te krijgen in bewegen. Sport is de smeerolie van de maatschappij en wij moeten hen gezond houden met het oog op de toekomst.”

Volgens Westerhof ligt teveel de nadruk op de hardware, op de stenen, netten en ballen. “Er is niet voldoende aandacht voor de software, voor wat de kinderen willen. Ook moet de nadruk meer liggen op het samenzijn bij een club.”

De 777 regel

“Wij geloven in Zeewolde in de 777 regel. Sporten in je eentje lukt je meestal maar zo’n 7 weken. Sporten op een sportschool hou je ongeveer 7 maanden vol omdat je ervoor moet betalen. Maar naar de sportclub blijf je doorgaans zeker 7 jaar gaan, o.m. vanwege het sociale aspect.”

De nieuwe sportnota komt medio december in de gemeenteraad van Zeewolde aan de orde.

