Zutphen renoveert tot 2023 tien sportaccommodaties

De gemeente Zutphen renoveert voor 3,1 miljoen euro een aantal buitensportaccommodaties. Tot 2023 wordt dat geld gestopt in de renovatie en vervanging van velden, veldverlichting, hekwerken en andere terreinafsluitingen.

Zutphen heeft al rekening gehouden met deze investering en het hiervoor gereserveerde geld is waarschijnlijk voldoende.

Mening van de sportclubs

Het college heeft het investeringsplan voor de sportcomplexen opgenomen in haar toekomstvisie. De komende tijd krijgen de sportclubs de gelegenheid om hun mening te geven over de keuzes die de gemeente heeft gemaakt. Vervolgens heeft de gemeenteraad naar verwachting eind mei het laatste woord.

Investeringen hard nodig

Dat er flinke investeringen nodig zijn voor een aantal sportcomplexen werd in 2017 al duidelijk na een inventarisatie. En inmiddels heeft Zutphen al prioriteiten gesteld en berekend hoeveel deze gaan kosten.

Clubbestuurders aankloppen

Sportwethouder Coby Pennings hoopt dat de sportclubs tevreden zijn met de nieuwe visie. “Ik verwacht dat zij zich er in kunnen vinden. Maar er zullen de komende tijd wel clubbestuurders zijn die aankloppen om nog ergens over te praten.”

Tien sport- en tennisparken

Er is de afgelopen twee jaar al overleg geweest met de sportclubs over het onderhoud of vervanging. Dit bleek noodzakelijk bij de vijf sport- en vijf tennisparken in de gemeente. Zutphen renoveert in totaal 17 sportvelden, 31 tennisbanen, één atletiekbaan en één MTB-circuit. De gemeente is verantwoordelijkheid voor de sportvelden, de gebouwen zijn voor rekening van de clubs.

Schrijnende gevallen

De gemeente gaat met schrijnende gevallen, zoals bij de voetbalclubs AZC en Warnsveldse Boys, al dit jaar aan de slag. Bij AZC worden later dit jaar al twee natuurgrasvelden gerenoveerd en langs één van de velden verlichting aangelegd. Bij Warnsveldse Boys wordt dit jaar de toplaag van een kunstgrasveld vervangen. Maar ook al kampen sommige clubs met een ruimtegebrek, geld voor extra velden is er niet.

