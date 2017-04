Zuidhorn reikt Keurmerk Alcoholbewuste Sportkantine uit

Wethouder Bert Nederveen van de gemeente Zuidhorn zal op 29 april as. voor de tweede keer het keurmerk Alcoholbewuste Sportkantine uitreiken. Na vv OKVC Oldehove, vorige week, valt deze keer de eer te beurt aan het bestuur van de voetbalvereniging vv Aduard 2000.

Dat vv Aduard dit keurmerk ontvangt geeft aan dat het bestuur er actief op toeziet dat de jeugd op de club veilig kan sporten en zonder in aanraking te komen met alcohol.

Zuidhorn geeft een positieve stimulans

Zuidhorn wil alle clubs in de gemeente positief stimuleren bij de uitvoering van hun alcoholbeleid. De afspraken daarover zijn daarom ook samen met alle sportclubs in de gemeente opgesteld. Om het keurmerk te verdienen heeft vv Aduard 2000 aan de afspraken met de gemeente moeten voldoen.

In het afgelopen halfjaar hebben de barvrijwilligers van de club de instructie Verantwoord Alcohol Schenken gevolgd. En daarnaast werd een avond georganiseerd over de Drank- en Horecawet, de leeftijdscontrole en het weigeren van schenken. Maar ook werd de schadelijke werking van alcohol uitgelegd.

Geen alcohol reclame langs de velden

De club draagt het alcoholpreventiebeleid nadrukkelijk uit. Frisdrank is aanzienlijk goedkoper dan alcoholhoudende dranken en alle reclame voor alcoholhoudende dranken langs de sportvelden is verwijderd.

Wethouder Nederveen is enthousiast

Op 22 april reikte wethouder Bert Nederveen het keurmerk ook al uit, aan vv OKVC Oldehove. Wethouder Nederveen is groot voorstander van het keurmerk: ” Het is prachtig dat ik nu, een week na de eerste uitreiking, al het tweede keurmerk mag uitdelen. Ik ben enthousiast over de manier waarop de sportclubs meewerken aan het alcoholbeleid van de gemeente.”

Wie durft: een keurmerk Nicotinebewuste Sportkantine

Met het keurmerk Alcoholbewuste Sportkantine wil de gemeente Zuidhorn de medewerking van de clubs zichtbaar maken. En dat is natuurlijk een goed initiatief van de gemeente. Maar hoe mooi zou het niet zijn als een andere gemeente het aan zou durven om te starten met een nieuw initiatief. Met zoiets als een keurmerk Nicotinebewuste Sportkantine?

