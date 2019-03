Zorgen Topsport Leiden over aandacht voor sport

De Stichting Topsport Leiden (STL) maakt zich zorgen. De Leidse politiek hecht volgens de stichting onvoldoende belang aan sport, dus stuurde STL hierover een brief naar het stadsbestuur.

Topsport Leiden wil meer sport in de nota ‘Sport en gezondheid’. “In de sportnota is veel aandacht voor bewegen en gezondheid maar veel te weinig voor de sport zelf.”

Weinig sport in de sportnota

De STL helpt al sinds 2010 om de Leidse top- en breedtesport beter te laten functioneren. “Wij hebben hierover ook gesprekken gevoerd met bestuurders van de stad Leiden. Hieruit bleek dat sport in clubverband niet hoog op de agenda van de gemeente staat”, stelt STL-voorzitter Martijn Peetsold.

“Bovendien stelde de gemeente in deze gesprekken de positie van de Stichting Topsport Leiden ter discussie. Er wordt gesproken over herijking, heroverweging en zelfs beëindiging van de subsidie aan de STL.”

“Een dergelijk standpunt verbaasde de besturen van de 12 aangesloten topsportverenigingen. Stuk voor stuk spreken de clubbestuurders zich positief uit over de inbreng van de STL. De clubs willen daarvan graag gebruik blijven maken”.

Sterke groei aantal sporters

De STL onderbouwt deze stelling met cijfers. “Het aantal sporters bij de twaalf clubs is met 26% toegenomen ten opzichte van 2015. Hieronder zijn veel jeugdleden.”

Mede hierdoor is het gezondheidsniveau van de inwoners van Leiden volgens Topsport Leiden flink gestegen. In 2010 was de beweegnorm nog 63% maar in 2018 is deze al gestegen naar 71%”, aldus Peetsold. De STL vindt dat het alleen daarom al van belang is dat de sport een eigen nota krijgt.

“Leiden lijkt sterk te sturen op de ontwikkeling van de gezondheidssector. De stad vergeet echter om daarin de stimulerende rol van sport te erkennen en deze in de plannen op te nemen”, zo besluit Peetsold.

Follow @Allesportzaken