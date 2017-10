Zonneleningen wel graag maar geen WK wielrennen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht, ook voor de CU in de gemeente Midden-Drenthe. Hun voorstel is dat de gemeente o.a. sportclubs zogenaamde ‘zonneleningen’ beschikbaar gaat stellen.

Met de aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers kunnen clubs hun lasten verminderen “en komt totale duurzaamheid weer een stap dichterbij.”

Zonneleningen als handreiking sportclubs

De CU-fractie wil de sportclubs graag een financiële handreiking doen. De fractie zal daarom in de raadsvergadering van 2 november as. een motie voor zonneleningen indienen. Fractievoorzitter Henk Heideveld maakt zich hard voor het plan.

Voorbeeld gemeente Tynaarlo

Heideveld: “Ik kwam op het idee door plannen in de gemeente Tynaarlo. Daar werkt de gemeente samen met de Drentse Energie Organisatie waarvoor ruim 5 ton beschikbaar is gesteld. Mijn eerste gedachte was dat dit in de gemeente Midden-Drenthe ook moest kunnen. In de fractie reageerde men direct positief.”

“Sportclubs zijn o.a. veel geld kwijt aan energielasten en kunnen via zonneleningen investeren in verduurzaming. Sportclubs kunnen daarmee bijdragen aan een belangrijke doelstelling om ook Midden-Drenthe zo spoedig mogelijk energieneutraal te laten zijn.”

WK wielrennen 2023

Maar ook de raadsfractie van ‘Wakker Emmen‘ in de gemeente Emmen roert zich ineens op sportief gebied. De regio Noord-Nederland, waaronder Emmen, blijkt te proberen om het WK wielrennen in 2023 binnen te halen. Dat ziet Wakker Emmen niet zitten en nu wil de fractie hierover opheldering van BenW.

Zonde van het geld

Raadslid Velzing van Wakker Emmen vindt zo’n WK zonde van het geld. “Dat wordt weer zo’n verspilling van overheidsgeld. Er zijn genoeg voorbeelden van het organiseren van grote wielerwedstrijden die miljoenen kosten. Geld dat veel beter geïnvesteerd kan worden in de breedtesport en de sportinfrastructuur.”

“Gebruik dat geld voor het opleiden van talent in onze gemeente zodat zij Emmen elk weekend op de kaart kunnen zetten. Wij zijn hier faliekant op tegen, dit is geen kerntaak van de gemeente.”

Follow @Allesportzaken