Zondag heilig voor de SGP maar ook voor vv IJhorst

Vv IJhorst moet van de SGP in Staphorst op zaterdag gaan spelen als zij op financiële steun willen rekenen. Maar de club lijkt geenszins van plan om de zondag als speeldag in te leveren.

IJhorst is een van de drie kernen van de gemeente Staphorst. Het merendeel van de gemeente is streng christelijk maar de kern IJhorst is altijd al een zwart schaap geweest.

Warm hart

“Wij dragen de inwoners in IJhorst een warm hart toe”, stelt de SGP. “Wij zijn het alleen niet eens met de activiteiten van de club op zondag. Voetballen op de Dag des Heeren is de SGP een doorn in het oog.”

Zondagsrust bewaken

Nu IJhorst aanklopt voor een onderhoudsbijdrage voor het hoofd- en trainingsveld, ziet SGP-raadslid Lubbert Talen zijn kans schoon. “Het bewaken van de zondagsrust is onze opdracht vanuit de Bijbel. Als zij in IJhorst de steun van de SGP willen hebben, laten zij dan maar op zaterdag gaan voetballen.”

SGP mag zo’n eis niet stellen

“Misschien niet handig bedongen van het bestuur destijds”, zegt Liesbert Lubberink. Zij zit namens de PvdA in de gemeenteraad van Staphorst en staat zondags voor haar zoons langs de lijn.

Zij vindt dat de gemeente zo’n eis helemaal niet mag kan stellen. “Ook het CDA is het niet eens met de SGP en ik weet bijna zeker dat ChristenUnie dit ook niet wil.”

Catalonië van Staphorst?

Is IJhorst dan zoiets als het Catalonië van Staphorst? “Nee hoor, want niet alles van Staphorst is fout, zeggen de supporters. Maar wij lijken meer op Asterix en Obelix”, zegt Henk-Jan Bakker, leider van het eerste, lachend.

Eén voordeel

De echtgenoot van Lubberink is clubvoorzitter Harry Meijer. Kijkend naar het matige spel van het eerste stelt hij: “De club zal vasthouden aan de zondag als speeldag, hoewel spelen op zaterdag wel één voordeel heeft. De spelers gaan dan ná de wedstrijd feestvieren en niet de avond ervoor.”

Follow @Allesportzaken