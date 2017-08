Den Haag finalist Europese Sporthoofdstad 2021

Den Haag blijft in de race voor de titel Europese Sporthoofdstad in 2021. De titel wordt sinds 2001 toegekend aan steden met meer dan 500.000 inwoners die sport goed op de kaart weten te zetten.

Den Haag is finalist voor de titel Europese sporthoofdstad in 2021. Een jury van Europese universiteiten heeft bepaald dat de stad en Lissabon naar de eindstrijd mogen.

Sport maakt Den Haag sterker

“Ik ben er trots op dat Den Haag bij de laatste twee steden behoort die gaan strijden om de titel Europese Sporthoofdstad 2021”, zegt sportwethouder Rabin Baldewsingh. “Ons bidbook ‘Sport maakt Den Haag sterker’ beschrijft hoe de stad sport in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

100% sportdeelname in 2030

“Wij hebben ook beschreven wat wij in de toekomst gaan doen om de ambitie van 100% sportdeelname in 2030 te realiseren. Met de boodschap dat de Haagse sport van en voor iedereen is, ongeacht achtergrond, leeftijd, inkomen en ongeacht of het top- of breedtesport betreft, hebben we indruk op de jury kunnen maken”, aldus Baldewsingh.

Netwerk van grote steden

Organisator ACES Europe heeft als doel een netwerk te bouwen met grote Europese steden. Deze steden moeten kennis gaan uitwisselen om sport in Europa naar een hoger niveau te tillen. De steden zijn bovendien sparringpartner voor de ontwikkeling van het Europese Sportbeleid door de Europese Commissie.

Uitslag op 6 december

Begin november 2017 zal een jury van Europese sportexperts een bezoek brengen aan beide finalisten. Deze jury zal uiteindelijk bepalen welke stad wint. Of dat Den Haag of Lissabon wordt, zal op 6 december 2017 in Brussel bekend worden gemaakt.

Follow @Allesportzaken