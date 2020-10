Wil Molenlanden verzelfstandiging sport terugdraaien?

Het college van Molenlanden wil de verzelfstandiging van voetbalclubs en zwembaden uit het voormalige Giessenlanden terugdraaien. Dat gaf wethouder Bram Visser op 15 oktober tijdens een commissievergadering aan.

Door de fusie van Molenwaard en Giessenlanden zijn verschillen ontstaan in de behandeling van sportverenigingen. En die verschillen opheffen is een lastige klus.

Binnen- en buitensportaccommodaties in Molenlanden betalen verschillende tarieven. En ook het beheer is heel divers. Visser wil richting clubs een duidelijker en eenvormiger beleid. Maar de voetbalclubs in het voormalige Molenwaard zijn verontwaardigd.

De clubs uit het voormalige Giessenlanden krijgen namelijk weer subsidie terwijl zij in 2015 ook al een flink geldbedrag ontvingen. Hiermee moesten zij het 15 jaar zien te rooien. De Molenwaardse clubs kregen dat bedrag niet.

Wat het CDA betreft houden de clubs zelf de regie. “De gemeente lijkt zonder reden de grip op de verenigingen weer naar zich toe te halen”, zegt raadslid Anneke Hartog. Daar zijn wij geen voorstander van. “Wij willen ook graag weten welke intentie BenW heeft m.b.t. de voetbalverenigingen en zwembaden.”

“Ook de SGP wil het beheer van accommodaties niet terugdraaien”, stelt raadslid Jan Lock. “Wij moeten stimuleren, faciliteren en waar nodig subsidiëren.” Verder vroeg hij zich af wat het college bedoelt met harmoniseren maar niet uniformeren.

“Uniformeren is alle eigendomssituaties en trajecten gelijk schakelen”, legt Visser uit. “En dat is dus niet de bedoeling. Wij willen wel voor de elf voetbalverenigingen ongeveer een gelijk speelveld.”

Progressief Molenlanden wil dat de tennisclubs ook subsidie krijgen. “Als je het hebt over gelijke monniken, gelijke kappen, sluit dan ook niemand uit”, zegt Ferry van der Koelen. “Waarom tennisverenigingen niet subsidiëren en zwembaden wel? Hij wil van Visser ook graag horen welke rol de gemeente wil spelen.

“We missen nu een stip op de horizon”, aldus Van der Koelen. Visser: “Het is niet de bedoeling om daar waar het goed functioneert, de zeggenschap terug te draaien. Molenlanden wil de verenigingen met problemen alleen helpen.”

Visser: “Ik wil niet de voetbalverenigingen de rug toekeren en niets voor hen doen. Het is voor deze clubs de intentie om de verzelfstandiging terug te draaien. Voor zwembaden geldt hetzelfde. We kunnen wel zeggen: zoek het maar uit maar zo zit de gemeente er dus niet in.”

Follow @Allesportzaken