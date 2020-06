Westland en Maassluis volgen hun clubs op de voet

In Westland staan door de coronacrisis nog geen sportclubs op omvallen. “Maar een aantal clubs heeft wel hulp nodig”, zo stelt sportwethouder Pieter Varekamp in het radioprogramma WOS Sport.

Er zijn ook clubs die in hun sport en vereniging hebben geïnvesteerd. “Die hebben nu minder geld op de rekening en zorgen over hoe het aan het einde van dit jaar moet. Maar daarover heeft de gemeente Westland met hen contact.”

In Maassluis bestaat volgens zijn collega Sjef Evers, hetzelfde beeld. “Buitenclubs hebben het bij ons wat zwaarder dan de binnenclubs. Want als die clubs de faciliteiten niet gebruiken, dan hoeven zij daarvoor ook niet te betalen.”

Beide gemeenten beperken nu verdere financiële schade van hun verenigingen. In Maassluis hoeven clubs tot oktober geen huur, gemeentelijke belastingen en heffingen te betalen. Evers: “Daar is natuurlijk goed gebruik van gemaakt.”

“In september bekijken wij hoe de clubs er financieel voor staan. Mogelijk verlengen wij dan het uitstel van betaling. Ik zeg niets toe, maar ik sluit ook niet uit dat we overgaan tot kwijtschelding.”

Westland heeft clubs de veldhuur voor Q2 al kwijtgescholden. “Voor Q3 bekijken wij dat nog voor de buitensport”, aldus Varekamp. “Wat wij voor de binnensport gaan doen hangt af van het effect van de versoepeling per 1 juli.”

De gemeente heeft al een paar ton steun voor de sportclubs uitgegeven. “Westland zal hoogstwaarschijnlijk geen gemiste horeca-inkomsten gaan compenseren. Dat gaat dan om commerciële activiteiten en die zijn niet de primaire taak van de gemeente. Waar het Westland met name om gaat is dat het sporten door kan gaan.”

