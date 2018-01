Durft Westfriesland zich via de sport te profileren?

Op 14 januari zijn voor de 24e keer de Westfriese sportverkiezingen gehouden. Op de dag ervoor bespraken bestuurders en clubs op het Sportcongres al het sportbeleid in Westfriesland.

Sport is een strategisch instrument om een stad of regio op de kaart te zetten. Wie Thialf zegt, zegt Heerenveen. Wie het over de Amstel Gold Race heeft, denkt aan Zuid Limburg.

Sport als reclame

Wie in het buitenland zaken doet heeft het over Cruijff, Van Basten en Van Persie. Sport, sporters en sportevenementen zijn een marketinginstrument en de beste reclame voor een land, regio of stad. Daar kan Westfriesland nog wat van leren.

Samenhangend sportbeleid

Amsterdam, Rotterdam maar ook Zwolle, Limburg en Heerenveen zijn goede voorbeelden van een samenhangend sportbeleid. Van stimulering van top- en breedtesport en van de maatschappelijke functie van sportclubs.

In Westfriesland heeft Medemblik als enige gemeente in Westfriesland, een topsportnota. Hoorn denkt na over de rol van sport. De rest van de gemeenten in de regio komt niet veel verder dan het subsidiebeleid en accommodatie- en groenonderhoud. Een echt breed gedragen visie ontbreekt dus vooralsnog.

Gemiste kans voor Westfriesland

Dat is een gemiste kans, want in de regio wonen meer dan 200.000 inwoners. Met geweldige accommodaties, ijsbaan de Westfries, de Westfrieslandhal, een inline skatebaan en, niet in de laatste plaats, het zeilcentrum in Medemblik.

In Westfriesland spelen clubs met landelijke uitstraling. En we beschikken over sporters en clubs die prestaties leveren die tot de verbeelding spreken. Maar daar doet Westfriesland weinig mee. De regio draagt onvoldoende gemeenschappelijke trots uit.

Gemeenschappelijk sportbeleid

Hans Huibers, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep, bepleit nu een Westfries sportbeleid. Want daarmee kunnen aansprekende sportevenementen binnen worden gehaald. Huibers is benieuw of er partijen zijn die deze handschoen richting de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen gaan oppakken.

