VVD: Barneveld laat geld liggen voor sportstimulering

Barneveld doet niet mee aan het Nationaal Preventieakkoord. De VVD-fractie in de gemeenteraad wil van BenW weten waarom niet. Volgens raadslid Sandra Reemst laat Barneveld daarmee de kans op extra sportstimulering van de inwoners liggen.

VWS en NOC*NSF ondertekende het akkoord al een jaar geleden . Via dit akkoord moet elke Nederlander veilig, zonder belemmeringen en met plezier kunnen sporten.

Waarom Barneveld (nog) niet?

Sportminister Bruno Bruins riep alle gemeenten vervolgens op om hun eigen, lokale sportakkoord te sluiten. Op basis van gegevens van het ministerie van VWS constateerde Reemst dat Barneveld (nog) niet aan het sportakkoord deelneemt.

Zij wijst erop dat gemeenten aanspraak kunnen maken op 15.000 euro van het Rijk een lokaal sportakkoord op te stellen. Voor die 15.000 euro kan Barneveld een sportformateur aanstellen die het proces begeleidt.

20.000 tot 200.000 euro voor sportstimulering

“Als een sportakkoord eenmaal is gesloten kan Barneveld het Rijk bovendien om een uitvoeringsbudget vragen”, stelt Reemst. “Zo’n budget voor sportstimulering is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. Maar het loopt stapsgewijs op van 20.000 euro voor kleine gemeenten tot 200.000 euro voor de grootste.”

Reemst wil van BenW weten of het college alsnog met de sportaanbieders in de gemeente een sportakkoord wil afsluiten. Ook spoort zij het college aan om gebruik te maken van de Rijksbijdrage om via een sportformateur sportstimulering te verbeteren.

