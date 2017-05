Vv Tongelre moet nu snel voorstellen gaan doen

Dertig vrijwilligers van vv Tongelre hebben zich opgeworpen om de club er bovenop te helpen. Sportwethouder Jakob Wedemeijer van de gemeente Eindhoven twijfelt echter of de club behouden kan blijven. Hij staat kritisch tegenover de plannen om de club van de ondergang te redden.

De vrijwilligers moeten er voor zorgen dat de vv Tongelre gaat groeien en meer sponsors krijgt. Zo kan de club financieel weer gezond worden en de schuld van een ton beetje bij beetje aflossen.

Schuld blijft staan

Volgens wethouder Wedemeijer is dat niet zo’n eenvoudige zaak. De vrijwilligers moeten zich namelijk voor langere tijd aan de club binden om de redding succesvol te laten worden. Wedemeijer benadrukt dat er nu binnen afzienbare tijd voorstellen moeten worden gedaan die financieel ook zoden aan de dijk zetten. “De schuld blijft hoe dan ook staan, die gaat de gemeente Eindhoven niet wegpoetsen.”

Wethouder biedt wel hulp aan

Wedemeijer gaat de club financieel niet helpen maar de wethouder wil vv Tongelre wel extra ondersteuning bieden bij de reddingspoging. Die zou kunnen bestaan uit hulp bij de administratie en advies bij het financieel gezond maken van de club.

Oproep aan BenW

In april 2017 wilde het bestuur van de club de stekker eruit trekken. Maar tijdens de Algemene Ledenvergadering werd toch besloten om vv Tongelre overeind te houden. Fracties in de gemeenteraad deden al een aantal keer een oproep aan BenW van Eindhoven om de club te behouden voor de stad. Onder meer omdat de vereniging bijdraagt aan de sportdeelname van jongeren in de omliggende achterstandsbuurt.

Follow @Allesportzaken