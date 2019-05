Vv IJsselstreek moet veld inleveren bij de rugbyclub

Vv IJsselstreek moet een van haar twee voetbalvelden inleveren bij rugbyclub The Pickwick Players. De rechter stelde de gemeente Deventer, die het veld van de club opeiste, in het gelijk.

De voetbalclub en Deventer leven al jaren op gespannen voet. Maar de gemeente mag van de rechter de huur opzeggen en de club eventueel een dwangsom (boete) opleggen.

Vv IJsselstreek krimpt

De gemeente wil al sinds 2014 dat vv IJsselstreek een veld inlevert. De buren, rugbyclub the Pickwick Players, hebben namelijk een extra veld nodig. De voetbalclub krimpt terwijl de rugbyclub juist groeit. Deventer wilde eerst dat de clubs een veld deelden maar dat wilde IJsselstreek niet.

Het conflict liep zo hoog op dat Deventer zelfs besloot om alle velden van IJsselstreek op te eisen. Maar de rechter stelde dat de gemeente een eerder aanbod moet handhaven. De club moet het andere voetbalveld en het trainingsveld kunnen blijven bespelen.

Mondeling huurcontract

IJsselstreek vindt dat zij een mondeling huurcontract van dertig jaar heeft zodat de gemeente helemaal geen velden kan opeisen. De rechtbank stelde echter dat beëindiging daarvan met een redelijke termijn mogelijk is.

De rechter vond een periode van een jaar een aanvaardbare termijn om de huur op te zeggen. Het einde van het voetbalseizoen is daarvoor een logische datum. Na een huuropzegging in juni 2017 noemt de rechtbank 1 juli 2018 een redelijk moment van beëindiging.

Hoger beroep

Vv IJsselstreek heeft nu drie maanden om in hoger beroep tegen de uitspraak. Advocaat Frans Kobossen van de club wil eerst met het bestuur overleggen. “Ik kan er heel veel over zeggen, maar dat doe ik nu nog niet. Maar met deze uitspraak is het niet direct einde verhaal.”

Het botert niet echt tussen de voetbalclub en de gemeente. IJsselstreek hield o.m. ‘Hollandse avonden‘ in de kantine terwijl Deventer commerciële feesten in kantines verbiedt. De gemeente legde daarvoor een boete van 10.000 euro op. Dat leidde tot een rechtszaak die de club won.

