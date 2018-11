VSG innovatieprijs zwembaden 2018 naar Rheden

De gemeente Rheden is de winnaar geworden van de VSG Innovatieprijs voor zwembaden 2018. Volgens de VSG is Rheden een goed voorbeeld van een gemeente die sport een plaats geeft in de zorgketen.

Een deel van het nieuwe zwembad in de gemeente Rheden , dat in 2020 klaar zal zijn, wordt gefinancierd met zorggeld.

Acht jaar voor financiering

“Iedereen was overtuigd van de noodzaak van zo’n zwembad. Het heeft alleen zo’n acht jaar geduurd tot de financiering rond was”, stelt sportwethouder Marc Budel. Het bad krijgt een beweegbare bodem, een prikkelarme omgeving en een temperatuur van 32 graden.

Het bad is bestemd voor groepen zoals senioren en mensen met artrose of reuma. Maar ook voor zwangere vrouwen én mensen met een beperking. In de regio is een grote groep mensen waarvoor bewegen steeds moeilijker wordt.

Wmo-geld

Rheden heeft het zwembad voor een deel met Wmo-geld gefinancierd. Het bad draagt namelijk bij aan Wmo-doelen zoals het behoud van de vitaliteit van ouderen. Budel: “Het zwembad heeft een regionale functie. Wij trekken op met omliggende gemeenten en benaderen voor het gebruik ook huisartsen en fysiotherapeuten.”

Rheden is al enige tijd verbonden aan Uniek Sporten. Het aantal aanbieders voor sporters met een beperking groeide van 83 in 2013 naar 135 in 2017. Deze sporters kunnen inmiddels kiezen uit 69 sporten.

In 2020 komen daar dus de activiteiten in het zwembad bij. De gemeente betaalt ook beweegcoaches uit het zorgbudget. “Wij doen zo veel mogelijk om mensen maar te verleiden om te gaan sporten”, vertelt Budel.

Beter toegankelijk

“Rheden heeft in 2017 ook Sportcentrum De Dumpel volledig toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. En ook in Dieren verbeteren wij de toegankelijkheid van sportaccommodaties.”

Wij willen een integrale aanpak waarbij elke doelgroep wordt gestimuleerd om mee te doen. Het aanbod is er nu alleen de deelname van mensen met een beperking blijft achter. Dat moet dus beter.”

