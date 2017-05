Oosterhoutse sportclubs vrezen nieuw accommodatiebeleid

Het nieuwe accommodatiebeleid voor buitensportclubs in Oosterhout is op 4 mei naar de clubs gestuurd. Clubs zoals ATV Scorpio en de Oosterhout Twins vrezen in de problemen te komen indien de nieuwe huurtarieven worden ingevoerd.

“Wij gaan er met dit accommodatiebeleid 20.000 euro per jaar op achteruit dus wij hebben hier grote moeite mee”, zegt André Aarts, voorzitter van Scorpio.

Minder vergoeding voor onderhoud

Sportwethouder Marian Witte wil de tarieven voor de clubs vaststellen op 13% van de exploitatiekosten. Dit voorstel zal zij in juni aan de gemeenteraad voorleggen. Ook de onderhoudsvergoedingen aan de sportclubs wijzigen omdat Oosterhout zelf weer een deel van het onderhoud op zich gaat nemen.

Voorzitter Geert Snellen van Oosterhout Twins: “Met dit accommodatiebeleid moeten wij de komende 8 jaar de contributie verhogen. Dan haken de ouders af en halen hun kinderen van de club.”

Geen gestructureerd beleid

Witte: “Oosterhout heeft in de afgelopen jaren veel in sport geïnvesteerd. Maar dat was niet gebaseerd op een gestructureerd accommodatiebeleid. Daarom heeft de gemeente van alle sportparken de wensen en het benodigde onderhoud in kaart gebracht.

Historisch blijkt een scheefgroei in huren te zijn ontstaan en daar wil Oosterhout iets aan doen. Witte: “Het is eerlijker als iedere buitenclub hetzelfde percentage betaalt. Veel clubs vinden het niet terecht dat de ene maar 9% huur betaald en de andere 19%. En dat is ook heel lastig uit te leggen.”

Verkeerd uitgangspunt

Daar zijn clubs zoals ATV Scorpio en de Oosterhout Twins het niet mee eens. “Hetzelfde percentage aanhouden voor alle clubs is geen goed uitgangspunt”, stelt Snellen van Twins. “Wij moeten voor een seniorlid 60,75 euro van onze contributie afdragen aan de KNBSB. Die bijdrage is voor voetbalclubs veel lager.”

Voorzitter Aarts van Scorpio: “Wij zijn altijd het braafste jongetje van de klas geweest als het om onderhoud gaat en nu worden wij in dit beleid het hardste gepakt. Wij hebben geen kantine inkomsten om zo’n klap op te vangen. Wij moeten dus alles doorberekenen aan onze leden.”

