VOW houdt Meierijstad graag aan de norm

Meierijstad heeft de sporttarieven voor Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode gelijk getrokken. Nu wil voetbalclub Oranje Wit (VOW) in Zijtaart iets terugzien voor de hogere contributie die betaald moet worden. Een kunstgrasveld met verlichting bijvoorbeeld.

Meierijstad heeft de tarieven en -subsidies uit de voormalig Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode gelijk getrokken. Daardoor moeten de VOW-eden nu fors meer contributie betalen.

Dezelfde normen

Meierijstad is verplicht om voor alle kernen dezelfde normen te handhaven. De gemeente neemt daarom de accommodaties ‘om niet’ over van de clubs. In ruil daarvoor draaien de clubs dan niet meer op voor onderhouds- en vervangingskosten.

Clubs kunnen er ook voor kiezen om eigenaar te blijven van hun complex maar dan draaien zij dus ook op voor deze kosten.

Contributie 40 euro omhoog

Maar voor VOW maakt dit een verschil van duizenden euro’s per jaar uit. In de nieuwe opzet betaalt de club 10.500 euro voor het onderhoud van tien omkleedlokalen. Vroeger was de club daar maar een paar duizend euro aan kwijt.

“Wij deden veel zelf met onze vrijwilligers”, stelt voorzitter Marcel Zoete. “Wij hebben de contributie met 20 euro verhoogd en wij verwachten dat leden uiteindelijk 40 euro meer moeten gaan betalen. En daar krijgen wij niets extra’s voor terug.”

Na de harmonisatie zijn met name de clubs uit Veghel meer gaan betalen. “In Schijndel en Sint-Oedenrode hebben de clubs al goede voorzieningen omdat zij meer door de gemeente zijn ondersteund.”

Wijzigen volgens de norm

VOW speelt op natuurgras en moet in de herfst en winter soms uitwijken naar clubs in de regio. “Wij hebben geen verlichting om het veld en de club groeit. Per januari komen er weer twee jeugdteams bij.”

“Deze beslissing is genomen maar sportwethouder Van der Pas heeft toegezegd om tot maatwerk te komen. Daar houdt VOW haar graag aan. Harmoniseren betekent wijzigen volgens de norm. En als de norm dan voorzieningen inhoud zoals een kunstgrasveld met verlichting, dan willen we daar graag over praten.”

