Rucphen helpt clubs tegen ondermijning en witwassen

Voetbal- en andere sportverenigingen in Rucphen krijgen door de gemeente trainingen aangeboden om zich weerbaarder te maken tegen bijvoorbeeld ondermijning en witwassen.

Bestuurders van sportclub in het buitengebied van Rucphen krijgen preventief informatie over het herkennen van ondermijning en witwassen en hoe daarmee om te gaan.

Wees alert

De bestrijding van drugsproductie en drugsoverlast krijgt de komende jaren in de gemeente Rucphen de hoogste prioriteit. “Niet dat het in Rucphen een groot probleem is”, stelde burgemeester Marjolein van der Meer Mohr.

“Maar wij willen problemen vooral in het buitengebied voorkomen. Sinds oktober is de gemeente druk bezig bewoners via voorlichting weerbaarder maken. Wees alert en verhuur een leegstaande ruimte niet zomaar aan derden.”

Veel geld

In Rucphen wordt wel eens een laboratorium of een hennepkwekerij opgerold. “In het buitengebied heb je meer leegstand en er zijn mensen die voor veel geld een loods willen huren. Wij hebben nu extra boa’s ingeroosterd om bewoners van die gebieden voor te lichten.”

“Weerbaarheidstraining voor voetbal- en andere sportclubs gaat over allerlei criminele zaken. In andere gemeenten wordt bij voetbalclubs wel eens drugs gevonden”, stelt Van der Meer Mohr. “Zoiets moet je bespreekbaar maken zodat mensen dus sneller aan de bel trekken als zij ergens bepaald ‘onderbuikgevoel’ over hebben.”

Kortere lijnen

Van der Meer Mohr denkt dat clubs positief tegenover de weerbaarheidstrainingen zullen staan. “In het buitengebied is onze aanpak al heel positief ontvangen. De bewoners van deze gebieden wil juist heel graag dat de lijnen naar de gemeente korter worden.”

“Wij willen straks liever niet meldingen krijgen dat er ergens iets loos is. Dat moment wil de gemeente Rucphen dus liever voorkomen. Ondermijning is echt een thema in Brabant en met deze aanpak lopen wij met onze gemeente voorop.”

