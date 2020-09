Voetbalclubs in Het Hogeland willen wethouder spreken

De 18 voetbalclubs in Het Hogeland maken zich zorgen over hun toekomst. Zij willen graag met sportwethouder Harmannus Blok om de tafel om hierover van gedachten te wisselen.

Overleg over sportbeleid Het Hogeland

De achttien voetbalverenigingen in Het Hogeland maken zich zorgen over hun toekomst. Zij willen daarom graag met de gemeente praten over het sportbeleid. Ook willen zij de ontwikkeling van de tarieven voor de accommodaties bespreken.

De clubs hebben sportwethouder Eltjo Dijkhuis schriftelijk om een onderhoud gevraagd. Zij laten zich vertegenwoordigen door de voorzitters van fc LEO, sv Bedum, SIOS en De Heracliden.

De voetbalclubs hebben samen meer dan 4.500 leden. Zij willen praten over de voorgenomen harmonisering van het accommodatie- en sportbeleid. Hiervoor gelden vaak nog de oude afspraken van de voormalige gemeenten. Deze kernen vormen sinds 2018 samen de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Bezuiniging van 100.000 euro

“Het is in het nieuws gekomen dat de gemeente wil bezuinigen”, zo schrijven de clubs in een persbericht. “Daarbij zou het voor onze accommodaties om een bedrag van rond de 100.000 euro gaan. Maar zo’n bezuiniging staat op gespannen voet met de startnotitie Sport- en beweegvisie.”

“Deze notitie vormt de opmaat voor een nieuw gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Hierin ligt al het verband vast tussen o.m. de gezondheidszorg, jeugdzorg, leefbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid.”

Aanpak problemen jeugdzorg via sport

“Onze voetbalclubs zijn al zeer goed georganiseerd en vaak de grootste verenigingen in een kern. En de clubs hebben nu al een belangrijke maatschappelijk rol”, zo stellen de clubs. “Het beperken van de kosten voor de jeugdzorg zijn voor voetbalclubs juist laaghangend fruit. Investeren in de sport kan een verstandig antwoord zijn om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken.”

