Was voetbalclub Fair Play in Culemborg een dekmantel?

De gemeente Culemborg heeft in het seizoen 2012/2013 mogelijk actief aangestuurd op de opheffing van voetbalclub Fair Play. Toenmalig sportwethouder Roeland Geertzen beschouwde de club als een ‘dekmantel voor criminele activiteiten’.

Fair Play besloot zelf maar om de stekker eruit te trekken toen de club in 2012 werd gedwongen om naar drie locaties te verhuizen. Twee voetbalvelden op twee locaties en de kantine weer ergens anders.

Toenmalig voorzitter Machid el Boustati stelt dat dit een ‘onmogelijk voorstel’ was. Uit de reconstructie van Argos blijkt dat sportwethouder Geertzen de opheffing van de club geen probleem zou vinden. Integendeel.

Muntthee en halal frikadellen

Culemborg heeft zo’n 30.000 inwoners. Circa 20% van hen heeft een Marokkaanse of Molukse achtergrond. In 1998 werd Fair Play opgericht, een kleine voetbalclub met merendeels leden van Marokkaanse afkomst. Er was behoefte aan een vereniging met een eigen kantine waar je muntthee en halal frikadellen, maar geen alcohol kon krijgen.

En de club bleek succesvol. Het eerste team promoveerde van de 6e naar de 3e klasse en won van hoofdklassers Ajax en Spakenburg. Maar de club was ook op sociaal gebied actief. Jongeren werden geholpen met stages en huiswerkbegeleiding.

Twee clubs

Midden tijdens het seizoen 2012/2013 komt er een einde aan de club, die plaats moest maken voor een villawijk. Het is gissen naar de werkelijke reden maar veel ex-leden beweren dat de gemeente “geen Marokkaanse club wilde. Twee voetbalclubs in Culemborg waren genoeg, dus Fair Play moest verdwijnen. De club had bovendien toch te weinig leden.”

Rellen

Begin 2010 ontstonden er in Culemborg rellen tussen Molukse en Marokkaanse jongeren. Leden van Fair Play speelden een rol tijdens de verzoeningsgesprekken. Maar twee jaar later moest Fair Play toch de handdoek in de ring gooien. Voor sportwethouder Geertzen was Fair Play zijn grote hoofdpijndossier “mede omdat er bij de club teveel ‘raddraaiers’ lid waren.

