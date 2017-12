Sportraad Meierijstad kan direct vol aan de bak

Op 19 december jl. is in de kantine van vv Rhode het bestuur gekozen voor de Sportraad Meierijstad. De Sportraad Meierijstad wordt de gesprekspartner voor de gemeente Meierijstad voor zaken die individuele clubbelangen overstijgen.

De Sportraad Meierijstad bespreekt met name beleidsmatige zaken met de gemeente. Onderwerpen zoals het sportbeleid, de subsidie harmonisatie en grensoverschrijdend gedrag .

Harmonisatie sportsubsidies

De nu gekozen bestuursleden komen snel bij elkaar om een voorzitter, secretaris en penningmeester te benoemen. En het nieuwe bestuur kan zich direct al buigen over een pittig dossier. Want de harmonisatie van de sportsubsidies van voormalig Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel wordt een aardig klusje.

Geen vertegenwoordiging Sint-Oedenrode

In de kantine van vv Rhode werden negen bestuursleden gekozen door afgevaardigden van een groot aantal sportclubs. De bestuursleden komen uit Schijndel en Veghel. De grote afwezige in de sportraad is een vertegenwoordiging uit Sint-Oedenrode.

Punt van zorg

“Dat is een punt van zorg”, stelt Wim van Meijl. Hij werkte mee aan de voorbereidingen voor de oprichting van de Sportraad Meierijstad. “Maar in de komende vergadering proberen wij alsnog twee mensen uit Sint-Oedenrode te vinden om de raad toch compleet te krijgen.”

Gevraagd en ongevraagd advies

De Sportraad Meierijstad opereert met subsidie van de gemeente en zal deze gevraagd en ongevraagd advies geven op allerlei vlakken. En de sportraad zal ook zonder inbreng van Sint-Oedenrode, de belangen van álle clubs in Meierijstad behartigen.

Gemeenschappelijk doel

Wethouder Coby van der Pas van sport: “Wij hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk sport en bewegen in Meierijstad voor zoveel mogelijk inwoners faciliteren. Wij moeten daarom al direct gaan samenwerken aan regels m.b.t. grensoverschrijdend gedrag en de harmonisatie van de sportsubsidies.”

