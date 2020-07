Vitaliteit sportverenigingen in Waalwijk onderzocht

Waalwijk wil dat de sportclubs een grotere maatschappelijke rol gaan spelen. Een vitaliteitsscan moet in de komende winter de vitaliteit van alle 81 sportverenigingen in beeld brengen.

Waalwijk onderschrijft het belang van sport en de ontwikkeling van de jeugd. Steeds meer clubs in de gemeente richten zich al mede op de buurt of kwetsbare groepen.

“Er liggen kansen om hun maatschappelijke rol te vergroten”, denkt de gemeente. “Maar daarvoor moeten wij wel precies weten hoe zij ervoor staan. Via een vitaliteitsscan kijken wij naar de vitaliteit van sportverenigingen en hun financiĆ«le situatie. Maar wij beoordelen ook de organisatie, de vrijwilligers en de cultuur.”

Waalwijk telt 135 sportaanbieders waarvan ruim 80 traditionele sportclubs met vrijwilligers en sponsors. “Wij onderzoeken de clubs in de komende winterperiode”, stelt een woordvoerster. “Volgend voorjaar willen wij duidelijk hebben hoe groot de vitaliteit van de clubs is.”

Het is de gemeente al wel duidelijk dat veel clubs met vergelijkbare problemen worstelen. Zo valt het niet mee om genoeg vrijwilligers te vinden. Leden wisselen ook vaker van club en vullen hun vrije tijd anders in. De vergrijzing speelt veel clubs ook parten en daar kwam de coronacrisis nog eens bij.

Ook in Waalwijk zijn de verenigingen met minder dan honderd leden kwetsbaar. In de gemeente haalt 70% van de clubs deze drempel niet. Vooral de grotere verenigingen zijn maatschappelijk actief.

“De grote clubs verzorgen al speciale activiteiten voor mensen met een beperking en geven clinics. Vaak samen met buurtsportcoaches en de gemeente. Zij besteden ook aandacht aan een gezonde sportomgeving en gezonde voeding in de kantine.”

Waalwijk wil het aantal vitale sportverenigingen de komende jaren fors uitbreiden. Het gaat dan om de clubs die hun organisatie helemaal op orde hebben. Zij moeten sport aanbieden in een veilig en gezond sportklimaat en een brede maatschappelijke functie vervullen. “Wij hopen dat wij aan 40 vitale sportverenigingen komen.”

Follow @Allesportzaken