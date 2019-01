Wordt Castricum poot uitgedraaid met AVC-terrein?

De gemeente Castricum is van plan om de Parnassia Groep een half miljoen euro betalen voor het terrein van Atletiek Vereniging Castricum (AVC). En daar is de club blij mee.

“Hier wordt de gemeente een poot uitgedraaid”, stelt Machiel Postma van GroenLinks. “ Precies 25 jaar geleden werd het terrein van AVC nog voor één gulden verkocht.”

Verkocht voor één gulden

Parnassia vroeg oorspronkelijk 715.000 euro voor de grond maar verlaagde de prijs naar 535.000 euro. “Die grond is ooit door de overheid voor één gulden verkocht. Castricum moet die grond nu dus voor ruim 5 ton terugkopen, onbegrijpelijk”, zegt planoloog Postma.

Parnassia in Castricum behandelt en begeleidt volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen maar ook ouderen met geheugenklachten.

Onbehoorlijk van Parnassia

GroenLinks vindt dat Parnassia onbehoorlijk omgaat met de overname van de grond. “Het kan niet zo zijn dat een bedrijf met een half miljard omzet, de financiële problemen afwentelt op onze gemeente.”

“Indirect zijn ook de gebruikers van het sportcomplex daarvan namelijk de dupe.” GroenLinks wil dat Parnassia het sportcomplex aan de gemeente verkoopt, maar voor het geïndexeerde bedrag van ‘8,5 cent’.

Castricum behoud zo uniek sportpark

“De gemeente kiest voor behoud van een uniek sportpark”, zegt een woordvoerder van Castricum. De gemeente moest echter kiezen voor of nieuwe erfpacht of voor aankoop.”

“Het aankopen van ‘De Duinloper’ is veel goedkoper dan het aangaan van een nieuw erfpacht. Bovendien is AVC sterk gegroeid dus is er ruimte voor verhoging van de huur.”

De gemeente denkt met de aankoop een sterke grondpositie te verwerven voor de toekomst. “Het is nu echter aan de gemeenteraad om hier een zienswijzen over bekend te maken.”

Nieuwe toplaag

AV Castricum wilde een nieuwe toplaag op de atletiekbaan laten aanbrengen maar niet zonder duidelijkheid over een erfpachtovereenkomst. “Maar met de koop van de grond is er nu dus geen beletsel meer om de baan aan te pakken”, aldus voorzitter Joop Beentjes.

