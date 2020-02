Verzelfstandiging clubs Midden-Drenthe geen moetje

De verzelfstandiging van sportclubs in Midden-Drenthe is geen moetje. Maar in het najaar van 2020 staat de huurverhoging voor sportclubs wel weer op de agenda. Veel clubs bedanken echter voor extra kosten.

In 2017 stemde de gemeenteraad in Midden-Drenthe in met een huurverhoging van de sportvelden per 2021.

Tijdje niets gehoord

De afgelopen twee jaar was het stil rond dit thema. “Ik heb er al een tijdje niets over gehoord. Dus dat het nu ineens weer op de agenda staat verbaast mij”, zegt Roel Seele, voorzitter van de Witteveense Boys.

De gemeente wil de verzelfstandiging van sportclubs weer oppakken nadat de gesprekken over verduurzaming zijn afgerond. Seele vreest voor de combinatie van verduurzaming en een huurverhoging. “Dat wordt dan voor de meeste clubs wel erg duur, want dat zijn twee grote uitgaven vlak na elkaar.”

Vrijwilligerstekort

Er zijn in Midden-Drenthe zeven sportclubs die het beheer nog door de gemeente laten uitvoeren. Uit een rondvraag van RTV Drenthe blijkt dat zij ook met huurverhoging niet willen privatiseren. De voornaamste reden daarvoor is het tekort aan vrijwilligers.

“We hebben nu geen pachtconstructie en dat willen wij graag zo houden,” vertelt Sander Vos van VKW Westerbork. “Je krijgt dan als club namelijk al het onderhoud voor je kiezen. Daarvoor heb je veel vrijwilligers nodig en dat is voor ons echt een flink probleem.”

Groot inkopen

Seele vult aan: “Het is al moeilijk om ieder weekend een scheidsrechter in het veld te hebben staan. Laat staan om al je onderhoud ui te kunnen voeren. Ik denkt dat de gemeente mogelijkheden heeft om groot onderhoud in te kopen.

“Als de ene club meer onderhoud nodig heeft dan een andere, dan kan de gemeente dat goedkoop verdelen. Een zelfstandige club kan dat niet. En door ontgroening en vergrijzing krijgen clubs steeds minder leden. Je kunt je dan afvragen of er over tien jaar in Midden-Drenthe nog 10 voetbalclubs zijn.”

De gemeente werkt in het sportakkoord aan een oplossing van het vrijwilligerstekort. “En de clubs houden de keuze. Verzelfstandiging van de sportclubs in Midden-Drenthe is echt geen ‘moetje’. Zij moeten het wel willen en kunnen”, besluit sportwethouder Erjen Derks.

