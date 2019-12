Vervuiling door rubberkorrels gaat Sportaal geld kosten

Het OM eist een boete van 10.000 euro – waarvan de helft voorwaardelijk – tegen Sportaal. De beheerder van de sportvelden in Enschede is volgens het OM verantwoordelijk voor de vervuiling door rubberkorrels.

voetbalclub Vogido Bij twee kunstgrasvelden vanzijn bij controles rubberkorrels in de bermen rond het veld gevonden.

Effecten vervuiling door rubberkorrels

Milieu-organisaties deden al eerder aangifte vanwege milieuvervuiling. De rubberkorrels zouden bij Vogido niet alleen op het veld liggen maar ook naast het veld. “Rubbergranulaat in de bodem kan tot verhoogde concentraties zink, kobalt, PAK’s en minerale olie leiden. Daarvan zijn effecten te verwachten voor het ecosysteem”, zo stelt het OM.

De politie startte in september 2017 een onderzoek na een aangifte van Recycling Netwerk Benelux. Daaruit is volgens het OM gebleken dat Sportaal niet genoeg heeft gedaan aan het voorkomen van vervuiling met granulaat. En daarmee is volgens het OM de wet bodembescherming overtreden.

Geen kantplanken

De velden van Vogido hadden geen kantplanken om de korrels tegen te houden. En rond de velden staan ook geen borstels waarmee de spelers de korrels van hun schoenen kunnen vegen. Er waren wel schoonloopvoorzieningen maar die bleek Sportaal niet goed te hebben onderhouden. En dat terwijl de exploitant wist dat de rubberkorrels voor vervuiling konden zorgen.

Bodemvreemd materiaal

“Er is sprake van vermenging van ‘bodemvreemd synthetisch materiaal’ met de bodem”, aldus het OM. “Milieukundig heet dat verontreiniging van het milieu door microplastics. Het RIVM heeft gesteld dat er door vervuiling door rubberkorrels nadelige effecten te verwachten zijn voor het ecosysteem. Volgens berekeningen zou elk jaar per kunstgrasveld zo’n 30 autobanden in de bermen van velden verdwijnen.”

In deze zaak gaat het volgens het OM niet om een éénmalig incident. Justitie vindt dat er sprake is van langdurig en structureel onvoldoende naleving van de zorgplicht. Het proces tegen Sportaal is ook een opmaat naar veel meer vergelijkbare zaken. De rechtbank Rotterdam doet over twee weken uitspraak.

Follow @Allesportzaken