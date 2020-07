Verspreiding rubberkorrels door Arnhem aangepakt

Arnhem pakt de verspreiding van rubberkorrels op kunstgrasvelden aan en trekt daar 350.000 euro voor uit. Hiervoor ruimt Arnhem het vulmiddel in en rond de sportvelden op en gaat de verspreiding tegen.

Rubberkorrels als infill stonden de afgelopen jaren met regelmaat ter discussie. De korrels zouden kankerverwekkend zijn maar dat is nooit spijkerhard aangetoond.

Aanpak verspreiding rubberkorrels

De kritiek op rubberkorrels verschuift langzaam van kankerverwekkend naar milieuvervuilend. Sporters zouden veel korrels bijvoorbeeld via hun kleren meenemen. En de infill kan in sloten en ander water terecht komen.

Het Sportbedrijf Arnhem krijgt 350.000 euro om de verspreiding van de korrels te stoppen. Het bedrijf laat daarvoor kantplanken en borstels plaatsen op plekken waar sporters de velden betreden. En in de afvoeren van hemelwater komen speciale filters.

Het hoofdveld van vv Eldenia is het eerste waarbij de nieuwe maatregelen zijn genomen. Alleen de kantplanken ontbreken nog. Het sportbedrijf laat het rubbergranulaat dat al in de omgeving terecht is gekomen, opruimen.

Nu pas maatregelen

Veel Arnhemse sportclubs spelen al jaren op kunstgras. “Wij nemen nu pas maatregelen”, zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem. De reden daarvoor is de vervuiling die de verspreiding van de rubberkorrels kan veroorzaken.”

GL in Arnhem is nog altijd niet enthousiast over het gebruik van rubbergranulaat. Raadslid Tülay Gemici vraagt zich af of Arnhem niet beter kan overstappen op een duurzamer alternatief zoals kurk.

Nog steeds verantwoord

“Die infill werkt minder goed dan SBR en is ook duurder”, zo stelt BenW. Het college geeft de voorkeur aan recycling in plaats van nieuwe plastic korrels. Arnhem gebruikt het granulaat bij Eldenia nu voor de tweede keer gebruikt. “Zo krijgt het materiaal dus een derde leven”, aldus BenW.

Over de risico’s van SBR maakt het college zich geen zorgen. “BenW is met het RIVM van mening dat de gemeente SBR op kunstgrasvelden nog steeds verantwoord kan gebruiken.”

