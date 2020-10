Versobering sport in Bergen op Zoom op komst

Sportwethouder Barry Jacobs in de gemeente Bergen op Zoom wil met clubbestuurders praten over versobering voor de sport. Hij gaat eind oktober samen met hen bespreken waarop de gemeente kan bezuinigen.

Jacobs schreef hierover een brief aan de bestuurders van de circa 50 lokale clubs. De opdracht voor het college is ‘versobering en terug naar de basis’. De wethouder gaat dus kritisch kijken naar de rol van de gemeente in het faciliteren van sport.

Bergen op Zoom wil meer duidelijkheid over de impact van eventueel door te voeren maatregelen. Bij versobering van de ondersteuning van de clubs denkt de gemeente bijvoorbeeld aan:

– het overdragen van het beheer en onderhoud;

– het overdragen van energielasten aan de huurders;

– verzelfstandiging van bijvoorbeeld de tennisverenigingen;

– het ‘indikken’ van het aantal sportparken;

– de opstelling van scenario’s m.b.t. de toekomst van de zwembaden maar ook

– het beperken van de sport- en de stimuleringssubsidies.

Over deze onderwerpen kunnen de clubs, tijdens digitale spreekuren, hun licht laten schijnen. Zij kunnen hierin ook ideeën naar voren brengen. De spreekuren staan gepland op 27 en 28 oktober oktober van 19:30 tot 20:30 uur. Clubs die zich hebben aangemeld, krijgen uiterlijk 1 dag voor aanvang van de bijeenkomst een link toegezonden. Hiermee kunnen zij vervolgens aan de vergadering deelnemen.

Follow @Allesportzaken