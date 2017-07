Verplichte VOG verdeelt sportclubs in Meierijstad

De gemeente Meierijstad bekijkt de mogelijkheid van een verplichte VOG voor vrijwilligers bij sportclubs. “Wij moeten onze jeugd beschermen en het net sluiten rond mensen met verkeerde intenties.”

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag ( VOG ) is kinderlijk eenvoudig. Waarom zou je zo’n verklaring van goed gedrag dan niet verlangen van de vrijwilligers op je club?

Het kost niets

“Het is laagdrempelig en het kost niets. Ik zie geen enkele reden om niet een verplichte VOG in te voeren”, stelt voorzitter Eric Rath van volleybalclub Skunk. Zijn club verplicht vrijwilligers om een VOG te overleggen om er zeker van te zijn dat zij geen strafblad hebben. “Dat doen we al jaren en herhalen dat na een paar jaar.”

Geen VOG, geen subsidie

Een deel van de gemeenteraad van Meierijstad ziet het liefste een verplichte VOG voor alle clubs. “Clubs die dat niet doen krijgen ook geen subsidie meer”, zo is het idee. Wat Rath betreft hoeft Meierijstad niet te twijfelen. “Verplichten is een goede zaak en wij willen de gemeente best adviseren”, zegt Rath.

Verplichte VOG geeft geen garantie

Rath realiseert zich dat een verplichte VOG geen garantie biedt “maar je moet eraan doen wat je kunt doen. Daarnaast moet je ogen en oren open houden en weten wat er in je vereniging speelt. Skunk heeft gelukkig nooit iets met misbruik te maken gehad.” Sportwethouder Coby van der Pas wil eerst laten onderzoeken of een verplichte VOG wel haalbaar en wenselijk is. Een deel van de gemeenteraad vindt zo’n onderzoek helemaal niet nodig.

Een lastig iets

Ook de sportclubs in Meierijstad zijn verdeeld. Zo vindt Hans Voets, voorzitter van Volleybalvereniging Rooi het maar een lastig iets. “Wij hebben een club met maar zo’n 70 leden, dan weet je wel wat er op de club gebeurt. Het aanvragen van zo’n verplichte VOG kan ook een drempel zijn maar als Meierijstad het verplicht, dan werken wij mee.”

Wij weten wel wie wij binnen halen

“Vv WEC in Wijbosch heeft veel vertrouwen in de mensen die bij de club vrijwilligerswerk doen”, zegt voorzitter Sjaak Pijnenburg. Maar ook hij zal een verplichte VOG niet tegenwerken. Net zo min als voorzitter Coen van der Sangen van korfbalvereniging Boemerang in Schijndel. “Hoewel wij wel weten wie wij binnen halen.”

