Sportvelden in Nijkerk moeten worden verplaatst

De verplaatsing van sportvelden in Nijkerk naar andere kernen van de gemeente moet worden onderzocht. Aan de gemeenteraad wordt om 50 mille krediet gevraagd voor het opstellen van een visie hierover.

Op korte termijn moet helder zijn of in het gebied Doornsteeg langs de A28, de aanleg van sportvelden moet worden opgenomen. In de huidige staan deze niet ingetekend.

Sportvelden in Nijkerk

Een mogelijkheid is om de sportvelden in Nijkerk in de wijk Luxool te verplaatsen. In dit gebied speelt namelijk zaken zoals de eventuele aanleg van een ontsluitingsweg. Nijkerk stelt een besluit hierover uit tot de nog op te stellen omgevingsvisie gereed is.

“Uit de gesprekken die de gemeente met de sportclubs voerde kan de indruk zijn ontstaan dat er al op korte termijn iets gaat gebeuren”, zo stelt de wethouder. Maar er is nog niet eens een termijn vastgesteld waarbinnen de omgevingsvisie er moet liggen. “Het probleem van de eventuele spreiding van sportvelden in de kernen Nijkerkerveen en Hoevelaken bestaat er overigens niet”, zo stelt Oosterwijk.

Snel visie voor Paasbos

Oosterwijk wil op korte termijn wel een visie voor de wijk Paasbos. Hierin moet namelijk een winkelcentrum worden opgenomen, maar ook sporthal Strijland en de Wulfshoeve. Nijkerk wil naast het ruimtelijk aspect ook kijken naar verbetering van de sociale cohesie in de wijk.

De gemeenteraad zou voor het opstellen van deze visie een krediet van 75.000 euro beschikbaar moeten stellen. BenW vraagt de raad bovendien om ook 75.000 euro te fourneren voor het aantrekken van ambtelijke capaciteit.

Forse groei Nijkerk

Wethouder Oosterwijk verwacht dat de woningbouw in de wijk Doornsteeg al binnen drie jaar is gerealiseerd. De derde fase moet dan al in 2022 starten want de gemeente Nijkerk groeit fors. Met GS van Gelderland is afgesproken dat de gemeente jaarlijks zo’n 250 woningen mag bouwen. Daarvoor moet de stad overigens wel de noodzaak aantonen.

