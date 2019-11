Moeten Leidse verenigingen hun koffers gaan pakken?

De gemeente Leiden wil, ten koste van Leidse verenigingen, langs de Vliet een bedrijventerrein aanleggen. Het terrein moet tussen het combibad De Vliet en de nieuwe schaatshal komen te liggen.

Tal van Leidse verenigingen zoals voetbalclub Leidsche Boys , zullen volgens de gemeente voor de nieuwe ‘strategie’ moeten wijken.

Moeten sportclubs hun koffers pakken?

De gemeente Leiden heeft de locatie opgenomen in de strategie die samen met zes omliggende gemeenten is opgesteld. Deze strategie is op 22 november aan een aantal ondernemers gepresenteerd.

De sportclubs die nu op deze locatie zijn gevestigd, moeten hun koffers pakken. Voorzitter Femke Mens van Jeugddorp Leiden, is niet blij dat zij dit nieuws op vrijdag uit de media moest vernemen.

Stappen Leidse verenigingen

“En dat is niet de eerste keer. Ook bij eerdere plannen nam de gemeente geen contact met ons op. Daarna beloofde Leiden dat dat niet meer zou gebeuren.” Mens gaat zich beraden op vervolgstappen.”

Maar zij gaat sowieso opheldering vragen bij de gemeente over de gang van zaken. “De plannen van de gemeente sluimerden al langer dus wij zijn eerder alvast gaan kijken naar alternatieve locaties. Maar wij hebben nooit kunnen inspreken.”

Geen vlekkeloze zoektocht

De zoektocht naar geschikte locaties verliep niet vlekkeloos. Zo bleek het keer op keer ingewikkeld om voldoende ruimte te vinden. Dat verbaasde ondernemer Ruud Breedveld die daar niet zo veel van gelooft.

“Er is maar een manier om te weten te komen hoeveel ruimte er nodig is. Ga bij alle ondernemers langs en vraag hen waar zij behoefte aan hebben.” Dit advies gaf hij wethouder Yvonne van Delft tijdens de presentatie.

Leidsche Boys blijven rustig

Voetbalclub Leidsche Boys blijft opmerkelijk rustig onder de ontwikkelingen. De club schreef op de website: “In de media is de afgelopen maanden druk gespeculeerd over onze toekomst. Dus rees de vraag of de club zou moeten verkassen. Maar het doet ons deugt te kunnen mededelen dat wij de komende jaren op Sportpark de Vliet zullen blijven voetballen.”

