Horeca Amerena Amersfoort blijkt verliesgevend te zijn

De horeca van sportcomplex Amerena in Amersfoort is verliesgevend en zal nóg meer geld verliezen. De gemeente blijft het zwembad echter steunen en beantwoordde kritische vragen hierover pas na lange tijd.

BenW van Amersfoort Dit is de strekking van een brief van raadslid Ben Stoelinga aan. Hij concludeerde uit de antwoorden dat de inkomsten veel lager zijn dan in 2016 werd voorspeld.

Veel minder bezoekers

Amersfoort ging in 2016 uit van zo’n 725.000 bezoekers per jaar. Maar in 2018 bleken dat er maar zo’n 300.000 te zijn geweest. De tekorten op de horeca zullen zonder ingrijpen oplopen tot 24.000 euro in 2021. Een deel van de informatie kreeg Stoelinga niet van BenW maar van een niet nader genoemde ‘insider’.

Zo kwam hij ook te weten dat de huur onlangs drastisch werd verlaagd. Dat is vermoedelijk gebeurd vanwege de precaire financiële situatie. Stoelinga wil graag weten of dat klopt en wie daartoe heeft besloten.

Hij stelde zijn vragen al op 11 maart van dit jaar en kreeg pas na drie maanden antwoord. Hij vindt dat kwalijk omdat voor de beantwoording van schriftelijke vragen een termijn geldt van maximaal 20 dagen.

Fictieve winst

De Stichting Horeca Amerena blijkt te zijn ‘gemaand’ om verantwoording af te leggen over een ton subsidie in 2018. De ‘insider’ gaf volgens Stoelinga aan dat de horeca in 2018 een verlies leed van 23.000 euro.

Doordat de gemeente Amersfoort 44.000 euro aan de stichting overmaakte, ontstond een ‘fictieve winst’ van 21.000 euro. De gemeente vermeldde die betaling niet in de raadsinformatiebrief waarmee BenW de gemeenteraad op de hoogte houdt.

Veel te weinig vrijwilligers

Stoelinga signaleert ook dat het aantal vrijwilligers dat nodig is om vooral de horeca draaiende te houden, tegenvalt. De gemeente ging er er in 2016 vanuit dat er jaarlijks zo’n 9.250 vrijwilligers zouden rondlopen.

Maar volgens een antwoord van het college zijn dat er zo’n 5.000. “En een tekort aan onbezoldigde medewerkers kan niet goed zijn voor de begroting”, zo vermoedt Stoelinga.

