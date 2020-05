Verlaging bijdrage Optisport aan de gemeente Nijkerk

Optisport heeft de gemeente Nijkerk om verlaging van de bijdrage voor exploitatie van het zwembad en de sporthallen gevraagd. Het bedrijf krijgt deze onder de huidige condities niet meer rond.

Optisport verzorgt sinds 2018 het beheer van het zwembad en de hallen in Nijkerk. Het bedrijf betaalt de gemeente daarvoor elk jaar een bijdrage van 400.000 euro. Maar al vrij snel nadat Optisport het beheer hiervan overnam, ontstonden er problemen.

De exploitatie pakte namelijk anders uit dan waar Optisport bij de aanbesteding vanuit was gegaan. Daarop stelde het bedrijf een plan van aanpak op om de kwaliteit van de dienstverlening en de exploitatie te verbeteren.

Bij de start kwam een aantal onvoorziene kosten boven drijven. Het bedrijf vroeg de gemeente daarom verlaging van de bijdrage voor de exploitatie. Het college stelt nu voor om Optisport éénmalig tegemoet te komen met een bijdrage van 108.000 euro.

Omdat de exploitatie anders verloopt kan Optisport, zonder tegemoetkoming, een goede dienstverlening niet garanderen. Daarom verlaagt Nijkerk de jaarlijkse bijdrage met maximaal 127.000 euro.

De gemeente heeft voor deze oplossing zorgvuldig een traject doorlopen. Hierin zijn stevige gesprekken gevoerd met Optisport. Nijkerk heeft een aantal strikte voorwaarden gesteld aan het verlagen van de bijdrage voor de exploitatie.

Sportwethouder Nadya Aboyaakoub: “Wij waren niet zo blij met het verzoek van Optisport. Maar wij stellen de raad toch voor om met een verlaging van de bijdrage in te stemmen. Het is voor alle inwoners van belang om de dienstverlening op het afgesproken niveau te houden. Wij willen dat de inwoners van Nijkerk prettig en veilig kunnen blijven sporten en bewegen.”

