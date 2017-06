Meevaller gebruiken om sportzaalhuur te verlagen

Lennert Onvlee, voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Gorinchem, pleit ervoor om een meevaller te gebruiken voor lagere zaalhuur. De stichting Gorcumse Sportaccommodaties (SGS) zou bij wijze van proef de meevaller niet aan de gemeente hoeven terug te betalen.

Uit de stukken over 2016 blijkt dat er vanuit de SGS 39.000 euro zou moeten terugvloeien naar de gemeente. Wethouder Hans Freije geeft aan dat het om een exploitatie meevaller gaat.

Meevaller door betere exploitatie

“Zodra zich een exploitatie-overschot voordoet, zoals over 2016, dan komt die volgens afspraak ten goede aan de gemeente. De meevaller lijkt het gevolg van het feit dat de accommodaties nu beter worden geĆ«xploiteerd dan voorheen”, aldus Freije.

Zelfstandige stichting SGS

De SGS zorgt ervoor dat sportverenigingen gebruik kunnen maken van de sportaccommodaties zoals het Caribabad en de Oosterbliek. En kennelijk heeft de stichting dat in 2016 beter gedaan dan voorheen.

Proefballonnetje

Raadslid Onvlee liet tijdens de bespreking van de jaarstukken een proefballonnetje op. Hij deed de suggestie om meevallers te gebruiken voor een lagere zaalhuur voor de sportclubs. “Dat is een sympathiek idee”, zo stelde wethouder Freije, die geen toezeggingen deed. “Het is een positieve gedachte. Maar vooralsnog ga ik nog niets definitief inkleuren, dat kunnen wij eventueel gezamenlijk in een ander verband doen.”

Follow @Allesportzaken