Verhuizing van vv Dongen is een gevoelig onderwerp

Elk onderzoek naar de haalbaarheid van de verhuizing van vv Dongen wordt openbaar gemaakt. Die toezegging deed sportwethouder Piet Panis aan de gemeenteraad, nadat meerdere lokale partijen daarom hadden gevraagd. Die hadden er moeite mee dat Dongen deze geheim hield.

Omdat de raad moeite heeft met de geheimhouding zal wethouder Piet Panis de resultaten van het onderzoek rond de eventuele verhuizing van vv Dongen delen met de gemeenteraad van Dongen.

Oordeel van vv Dongen

Drie marktpartijen hebben op 1 maart jl. de resultaten van hun onderzoek bij de gemeente ingeleverd. “Daarna hebben wij de uitkomsten eerst getoetst aan de eisen die de gemeente heeft gesteld”, aldus Panis. “Maar het oordeel van het bestuur van vv Dongen telt ook mee. Daarom is ook gewacht met het naar buiten brengen van de resultaten.”

Gevoelige materie

Dongen wilde wachten met het openbaar maken totdat de club dat doet. “Het ligt allemaal gevoelig en wij willen hier zorgvuldig mee omgaan. In de informatie-avond krijgt de gemeenteraad een toelichting over alle onderzoeken. En niet alleen over de resultaten waar de voorkeur van vv Dongen naar uit gaat. Wij moeten alleen nog bepalen of wij die informatie-avond voor of na de ledenvergadering houden”, aldus Panis.

Rol van de gemeente

Gemeenteraadslid Rob Huijben loopt vast op de zaken vooruit. “Dongen speelt geen rol bij de verplaatsing van de club, dat is aan de club zelf. Maar als de verplaatsing door kan gaan, dan komt het sportpark vrij voor woningbouw op een A-locatie. Daarin spelen wij als gemeente wel een rol”, betoogde het raadslid.

Is verhuizing wel haalbaar

Dat realiseert Panis zich ook. “En dat zal ook wel gaan gebeuren. Maar eerst moeten wij een antwoord krijgen op de vraag of verhuizing van vv Dongen wel haalbaar is. En als dat zo is, dan moeten wij ook weten naar welke locatie de voorkeur van het bestuur uit gaat. Laten wij eerst maar eens kijken of een verhuizing er überhaupt wel in zit.”

