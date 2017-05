Vergoeding voor de ‘eigen’ sportclubs in Zundert

“Geef sportclubs in de gemeente Zundert die hun eigen accommodatie moeten onderhouden, een vergoeding.” Die suggestie deed de fractie van Ondernemend Platteland op 23 mei tijdens een raadsvergadering. De gemeenteraad boog zich over de Sportvisie 2016 – 2026.

Ellie Kools van deze lokale partij merkte op dat er veel wordt gesproken over accommodaties die de clubs huren en over de onderhoudskosten die de gemeente daaraan wil uitgeven.

Vergoeding voor het werk

Maar er wordt voorbij gegaan aan de verenigingen die, omdat ze eigenaar zijn, het onderhoud zelf moeten betalen. Die clubs moeten die kosten dekken uit de contributie. En die kunnen flink oplopen zodra zich tegenslagen voordoen. “Beloon hen dus voor al het werk dat zij doen en geef deze clubs daarvoor een vergoeding”, zo stelde Kools voor.

Geen toezegging

Sportwethouder Jan Aarts was het eigenlijk wel met Kools eens. “Er zit iets van een onrechtvaardigheid in.” Hij beloofde te laten onderzoeken of er zoiets als een vergoeding voor de accommodatie mogelijk is. “Nu al toezeggen dat zo’n vergoeding er ook echt komt kan ik niet”, stelde Aarts. “Dat hangt van de uitkomst van het onderzoek af.”

Kanttekeningen

De gemeenteraad stemde unaniem met de sportvisie in, maar wel met een paar kanttekeningen. Zo wilde de VVD de suggestie uit de nota hebben dat op termijn de gebruikers van De Wildert naar De Akkermolen moeten verhuizen om daar de sportactiviteiten te clusteren. De partij ziet meer toekomst in een sportboulevard bij De Wildert en wil dat laten onderzoeken.

Plan van aanpak

Maar, zo stelde wethouder Aarts, “dit is niet meer dan een suggestie. Hierover ligt nog niets vast en alles kan nog veranderen. Hoe de hazen gaan lopen zal blijken uit het Plan van Aanpak om de sportvisie te kunnen implementeren. Dat plan zal voor de zomer 2017 aan de raad worden gepresenteerd”, zo beloofde de wethouder.

