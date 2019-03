Verenigde sport Leiden wil sport beter organiseren

Er heerst bij veel clubs in Leiden onvrede over het Leidse sportbeleid. Reden voor reclameman Ramses Braakman, DIOK-voorzitter Cees Ahsmann en Marcel Verburg van ZZ Leiden, om ‘Verenigde sport Leiden’ bij elkaar te roepen.

Het drietal wil zich richting gemeente sterk maken voor de Leidse sport en sportclubs. Verenigde sport Leiden moet de nieuwe en vooral ook betere belangenbehartiger worden.

Sport beter organiseren

“Sport drijft ons en is wat wij met elkaar delen. Maar wij moeten met het oog op de toekomst de sport in Leiden veel beter organiseren. De Leidse Sport Federatie vertegenwoordigt ons onvoldoende richting de gemeente”, zo staat in de uitnodiging van de initiatiefnemers.

Tijdens de bijeenkomst op 4 maart jl. presenteerde voorzitter Arthur Haasbroek van Gymsport Leiden een visie voor de periode tot 2030. En Ahsmann sloot af met een voorstel voor een ‘korte termijn aanpak’ van de Leidse Sport Federatie.

Sterke lobby nodig

“De sport in Leiden heeft ook voor de lange termijn een sterke lobby nodig. Helemaal nu Leiden voor bespreking van de nieuwe sportnota voornamelijk gezondheidsorganisaties i.p.v. de clubs heeft uitgenodigd.”

Sportwethouder Paul Dirkse vindt niet dat de sport een ondergeschoven kindje dreigt te worden. En ook de raadsleden die de aanloop naar een nieuwe sportnota hebben gevolgd, vinden dat de sport ruim aan bod komt.

Pers niet welkom

Sport en beweging hebben volgens de initiatiefnemers in Leiden weinig prioriteit. “Daardoor worden er andere besluiten genomen dan de sport in Leiden nodig heeft. Verenigde sport Leiden wil daar met frisse plannen verandering in aanbrengen.”

“De sport in Leiden gaat zich dus steviger organiseren en daarbij is jouw aanwezigheid van groot belang”, zo viel in de uitnodiging aan de clubbestuurders te lezen.

Merkwaardig overigens dat de pers op deze eerste bijeenkomst niet welkom was, net zo min als de gemeente en belangenverenigingen.

Follow @Allesportzaken