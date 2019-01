Verduurzaming sportpark Rijen is compleet vastgelopen

De verduurzaming van sportpark Vijf Eiken in Rijen is vastgelopen. Eind 2017 vroegen de 5 clubs om snel een zonneparkje te mogen beginnen. Maar het initiatief is gestrand op de gemeente.

Vv Rijen en Tc Cash gaan nu maar afzonderlijk verduurzamen. D e voortgang die geboekt wordt bij de gemeente Gilze en Rijen noemen zij ronduit teleurstellend.

Vier jaar bezig

Al zo’n vier jaar willen de vijf clubs op het sportpark in Rijen samen verduurzamen. Zij stelden de gemeente al een eigen zonneparkje voor. TC Cash en de hockeyclub zijn ook voor een overdekt pad tussen hen waar zonnepanelen op kunnen worden geplaatst.

Te duur

“De op te wekken stroom kan alleen niet rechtstreeks aan de clubs worden geleverd”, zegt wethouder Ariane Zwarts. “Elke club heeft namelijk een eigen aansluiting met een eigen overeenkomst.”

“Er zou dus een derde partij nodig zijn om de stroom te verkopen en die kost geld. Daardoor zou een gezamenlijk parkje te duur zijn”, zo stelt Zwarts.

Geen vertrouwen in de gemeente

Voorzitter Jeroen Gillessen van vv Rijen is het vertrouwen in de gemeente kwijt. “De animo voor de aanleg van een gezamenlijk zonnepark is bij ons en bij de andere clubs verdwenen. Er komt toch niets uit, dus laten wij binnen twee maanden zelf zonnepanelen op ons gebouw leggen.”

Geen animo meer

Ook voorzitter Hans van de Loo van TC Cash is negatief. “Het plan voor een parkje loopt niet en de animo is niet groot meer. Iedereen was enthousiast maar alles zit of loopt vast bij de gemeente. De uitgevoerde onderzoeken zijn prima, maar daar gebeurt niets mee.”

TC Cash heeft zelf maar verlichting vervangen door LED en neemt nu zelf stappen om het stroomverbruik te verminderen. “Maar op het park zie ik gezamenlijk niets meer tot stand komen.”

Gillessen is voor de LED-verlichting iets hoopvoller. “Dat wordt nu ook weer onderzocht en ik wil daarover wel meedenken. Ik hoop op snellere besluitvorming van de wethouder, want LED scheelt de club veel geld.”

Follow @Allesportzaken