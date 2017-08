Verduurzaming en energiebesparing sportclubs Katwijk

De energienota is bij iedere sportclub een grote kostenpost. Clubs kunnen daarom profiteren van verduurzaamde accommodaties. De afgelopen jaren zijn daarom door het hele land steeds meer initiatieven gestart rond de verduurzaming van accommodaties.

Irene van der Plas gemeente Katwijk Gemeenteraadslidwil graag dat dewerk maakt van de verduurzaming van sportaccommodaties.

Samenwerking met sportclubs

“Katwijk tilt zwaar aan verduurzaming. Het is daarom logisch dat de gemeente met sportclubs gaat samenwerken om hen meer energie te laten besparen”, stelt Van der Plas. “Dat is goed voor het milieu en op termijn zijn de clubs veel minder geld kwijt aan energielasten.”

Zonnepanelen en ledverlichting

Van der Plas heeft aan het college van BenW schriftelijke vragen gesteld over de manier waarop de gemeente sportclubs kan helpen bij hun verduurzaming. “Er zijn genoeg voorbeelden van de toepassing van zonnepanelen en de overstap op ledverlichting voor speelvelden, parkeerplaatsen en clubgebouw.”

Geld van het rijk

Van der Plas wil graag van de gemeente weten hoe Katwijk deze energietransitie bij de sportclubs kan en wil gaan stimuleren. “Het rijk steekt hier via de RVO geld in dus wil ik weten of er een aanvraag kan worden gedaan voor de EDS-subsidieregeling (Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties). Ook wil zij weten welke andere mogelijkheden voor subsidie door Katwijk kunnen worden aangeboord.

Bewustwording

Nadat via een scan inzicht is verkregen in het energieverbruik, kan de clubs advies worden gegeven. Vervolgens kan de bewustwording bij de clubs worden gestart. Met goede informatie en ondersteuning, eventueel met subsidie, kunnen de Katwijkse clubs werk maken van verduurzaming.

“Want er is veel te winnen én er is veel te doen. Het is tijd dat de gemeente en de clubs samen aan de slag gaan om structureel de energiekosten te verlagen”, aldus Van der Plas.

