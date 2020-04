Veldonderhoud in Coevorden naar voren gehaald

Begin april ging de eerste schop de grond in voor vervroegd veldonderhoud in Coevorden. Deze week is het onderhoud gestart bij KSC in Schoonoord en Raptim in Coevorden.

Het clubleven in de gemeente Coevorden ligt als gevolg van de coronacrisis stil. De gemeente start daarom niet eind april, maar nu al met de opknapbeurt van sportvelden .

Veldonderhoud in Coevorden naar voren

“Aanvankelijk bestond er in Coevorden veel vraag naar kunstgras”, zo stelde sportwethouder Joop Brink. “Maar die vraag veranderde langzaam, onder meer vanwege de hoge kosten. Maar ook door goede alternatieven, de voorkeur voor natuurgras en het feit dat kunstgras niet duurzaam is.”

Het veldonderhoud in Coevorden is nu naar voren gehaald. Nog voor de zomer start de gemeente ook met de werkzaamheden bij Sleen, Sweel, Dalen, NKVV, Protos, VCG en Germanicus.

BOSA-regeling

De veranderde vraag leidde tot de aanleg van hybride velden, renovatie en verbetering van de toplaag met gravel. “De totale investering bedraagt 2 miljoen euro waarvan 1,6 miljoen euro voor rekening van de gemeente komt.

De overige 4 ton betaalt het Ministerie van VWS via de zogeheten BOSA-regeling. BOSA is de afkorting van de subsidieregeling Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties.

Aanpak van 27 sportvelden

Eind juli moet het eerste deel van het veldonderhoud in Coevorden klaar zijn. Het tweede deel staat voor 2021 op de rol. In totaal pakt de gemeente maar liefst 27 sportvelden aan. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de kwaliteit van de accommodaties. De gemeenteraad besloot al in 2018 om hiervoor jaarlijks – en vijf jaar lang – geld te reserveren.

Follow @Allesportzaken