Veldhuur voor clubs in De Fryske Marren verdubbelt

Sportclubs in de gemeente De Fryske Marren zijn over een paar jaar mogelijk het dubbele kwijt aan veldhuur. Een tariefstijging van 700 naar 1.400 euro in de komende vijf jaar is op het ogenblik een punt van discussie.

De Fryske Marren moeten voor 7,5 miljoen euro bezuinigen. Circa 210.000 euro daarvan moet uit de meeropbrengst van het beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties komen.

Lagere tarieven

De rekenkamer van de gemeente heeft de bezuinigingsmogelijkheden door Pro Facto in Groningen laten doorrekenen. Het blijkt dat Joure voor de verhuur van velden lagere tarieven hanteert dan de omliggende gemeenten.

De Fryske Marren bracht in 2016 zo’n 700 euro in rekening voor een seizoen lang sporten op een natuurgrasveld. Clubs in Súdwest-Fryslân waren daarvoor 1.200 euro kwijt, verenigingen in Steenwijkerland 1.000 euro en clubs in de Noordoostpolder zelfs ruim 1.400 euro.

Deze vergelijking is natuurlijk puur cijfermatig. Het is ook van belang om te kijken naar de beleidsbeslissingen die in het verleden genomen zijn over de tarieven voor de verhuur van sportvelden.

1 miljoen euro per jaar tekort

De Fryske Marren heeft 21 sportparken en 50 sportvelden in eigendom waar 23 clubs gebruik van maken. Daar legt de gemeente nu ieder jaar ruim 1 miljoen euro op toe. Dit houdt in dat de inkomsten slechts voor 6% kostendekkend zijn.

Clubs geschrokken

Clubs zijn niet blij met het vooruitzicht van de huurverhoging. “Dit is voor ons echt even schrikken”, zegt voormalig voorzitter Fedde Trinks van vv Balk. “Want wij hebben vanwege de aanleg van het kunstgrasveld in de zomer van 2016 de contributie al verhoogd.”

Welke verhoging is billijk

“Nog een verhoging zou dus een beetje veel van het goede worden. Wij hebben daarom voorgesteld een eventuele verhoging uit te smeren over een aantal jaren.” De FNP, de grootste partij in de gemeenteraad, heeft dit voorstel opgepakt.

In de komende weken zal met andere raadsfracties besproken worden welke verhoging voor sportclubs haalbaar zou kunnen zijn. Ook zal worden gekeken naar varianten waarbij clubs een deel van beheer en onderhoud misschien zelf op zich kunnen nemen.

