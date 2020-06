Veldhoven scheldt sportclubs drie maanden huur kwijt

Sportverenigingen in Veldhoven hoeven geen huur te betalen over de maanden maart, april en mei. Een voorwaarde is wel dat de clubs via hun bond zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Sportclubs die in aanmerking komen voor een compensatie, krijgen een brief van de gemeente. Die verstuurd Veldhoven nadat de regeling door de overheid is gepubliceerd.

Landelijke compensatieregeling

BenW van de gemeente Veldhoven maakt gebruik van een landelijke compensatieregeling. De gemeente laat weten dat Veldhoven daardoor een bedrag van 200.000 euro huur kan kwijtschelden.

Het Rijk moet de regeling nog wel publiceren maar de overheid betaalt dat bedrag dus. Clubs die in aanmerking komen voor een compensatie, krijgen een brief van de gemeente nadat de regeling is gepubliceerd.

Alleen voor sportclubs

De gemeente Veldhoven schortte het innen van huren bij diverse verenigingen eerder al op. Met deze landelijke regeling kan de gemeente alleen sportclubs definitief compenseren. “Dit heeft dus geen invloed op de huren in andere sectoren”, zo schrijft de gemeente.

Ten minste een deel

Door de coronacrisis lagen sportclubs er maanden stil en verlaten bij. De inkomsten uit bijvoorbeeld sportkantines en entree vielen bij de clubs helemaal weg.

Erwin Zimmerman is voorzitter van voetbalclub Marvilde. Hij sprak in april de hoop uit dat de gemeente ten minste een deel van de huur zou kunnen kwijtschelden. En dat kan Veldhoven dus gaan doen.

